Тиллерсон намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине (12 новостей) «Тиллерсон на следующей неделе обсудит с европейскими лидерами ситуацию в Украине»

21 января Тиллерсон прибудет в Лондон, где встретится с министром иностранных дел страны Борисом Джонсоном и советником по национальной безопасности Марком Седвиллом, чтобы обсудить сотрудничество по вопросам, которые вызывают беспокойство, в частности, ситуацию в Иране, Сирии, Ливии, КНДР и Украине.

Обновлено в 11:10 Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепа Хезер Нойерт, передает Depo.ua . "Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос в период 21-27 января", – сказала она. Пресс-секретарь сообщила, что 21 января госсекретарь встретится в Лондоне с министром…

Обновлено в 11:20 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон намерен на следующей неделе посетить ряд стран Европы и обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине. Об этом рассказала журналистам на брифинге 18 января спикер Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщается на сайте ведомства, передает "Гордон".