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Политика
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 11:20
· Министр иностранных дел · Январь
Тиллерсон намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине

Тиллерсон намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине (12 новостей)

«Тиллерсон на следующей неделе обсудит с европейскими лидерами ситуацию в Украине»

21 января Тиллерсон прибудет в Лондон, где встретится с министром иностранных дел страны Борисом Джонсоном и советником по национальной безопасности Марком Седвиллом, чтобы обсудить сотрудничество по вопросам, которые вызывают беспокойство, в частности, ситуацию в Иране, Сирии, Ливии, КНДР и Украине.

Обновлено в 11:10 Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепа Хезер Нойерт, передает Depo.ua . "Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос в период 21-27 января", – сказала она. Пресс-секретарь сообщила, что 21 января госсекретарь встретится в Лондоне с министром…

Обновлено в 11:20 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон намерен на следующей неделе посетить ряд стран Европы и обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине. Об этом рассказала журналистам на брифинге 18 января спикер Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщается на сайте ведомства, передает "Гордон".

ФОТО К НОВОСТИ: «Тиллерсон намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине»
Фото Тиллерсон намерен обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине
Фото Тиллерсон посетит страны ЕС для обсуждения ситуации в Украине
Фото Госсекретарь США обсудит Украину на встречах в Лондоне и Париже
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  19.01.18, 09:05 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на следующей неделе посетит ряд европейских стран, где обсудит ситуацию в Украине.
Униан Униан  ·  19.01.18, 09:15 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на следующей неделе посетит Лондон, Париж, Варшаву и экономический форум в Давосе.
Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 09:28 Тиллерсон на следующей неделе обсудит с европейскими лидерами ситуацию в Украине.
Хвиля Хвиля  ·  19.01.18, 09:52 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен на следующей неделе посетить ряд стран Европы и обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине. Об этом рассказала журналистам на брифинге спикер Госдепартамента…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  19.01.18, 10:00 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 21-23 января 2018 года прибудет в Европу, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Об этом говорится на сайте американского ведомста, передает…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.01.18, 10:09 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в течение следующей недели посетит страны Европы, где встретится с представителями высшего руководства этих государств и обсудит ряд важных внешнеполитических вопросов,…
Сегодня Сегодня  ·  19.01.18, 10:17 Целью визита Тиллерсона в страны Европы является обсуждение сотрудничества в плане вопросов, представляющим взаимный интерес во всем мире. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визитов в…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.01.18, 10:19 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визитов в Великобританию и Францию 21-23 января обсудит ряд вопросов, в том числе Украину.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  19.01.18, 10:38 Визит политика намечен на 21-23 января. В первый день прибытия он проведет переговоры с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по национальной безопасности Марком Седвиллом. Главной…
Depo.ua Depo.ua  ·  19.01.18, 11:10 Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепа Хезер Нойерт, передает Depo.ua . "Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос в период 21-27 января", – сказала…
ИС ИС  ·  19.01.18, 11:20 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон намерен на следующей неделе посетить ряд стран Европы и обсудить с европейскими лидерами ситуацию в Украине. Об этом рассказала журналистам на брифинге 18…
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