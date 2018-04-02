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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 03:20
· Переговоры
ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля

ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля (7 новостей)

«Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсудит освобождение заложников 4 апреля»

Первый вице-спикер Рады, представитель Украины в ТКГ на переговорах в Минске Ирина Геращенко обнародовала о встрече с президентом по поводу освобождения заложников.

Обновлено в 02:24 Геращенко сообщила, что встречалась с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения вопросов об освобождении заложников.

Обновлено в 03:20 Трехсторонняя контактная группа (ТГК) по урегулированию ситуации на Донбассе 4 апреля обсудит вопрос по освобождению заложников, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК Ирина Геращенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля»
Фото ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля
Фото 4 апреля трехсторонняя контактная группа рассмотрит вопрос освобождения заложников - Ирина Геращенко
Фото Стало известно, когда Трехсторонняя контактная группа обсудит освобождение заложников
Фото Трехсторонняя контактная группа 4 апреля обсудит освобождение заложников
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  02.04.18, 23:00
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 01:43 Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсудит освобождение заложников 4 апреля.
Гордон Гордон  ·  03.04.18, 02:11 Украина настаивает, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, отметила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 02:24 Геращенко сообщила, что встречалась с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения вопросов об освобождении заложников.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 03:20 Трехсторонняя контактная группа (ТГК) по урегулированию ситуации на Донбассе 4 апреля обсудит вопрос по освобождению заложников, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель…
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ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля

ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля
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