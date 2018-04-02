ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля

Первый вице-спикер Рады, представитель Украины в ТКГ на переговорах в Минске Ирина Геращенко обнародовала о встрече с президентом по поводу освобождения заложников.

Обновлено в 02:24 Геращенко сообщила, что встречалась с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения вопросов об освобождении заложников.

Обновлено в 03:20 Трехсторонняя контактная группа (ТГК) по урегулированию ситуации на Донбассе 4 апреля обсудит вопрос по освобождению заложников, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК Ирина Геращенко.