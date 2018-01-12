Том Хэнкс возглавил рейтинг лучших актеров всех времен (11 новостей) «За артиста отдали свои голоса более 22 тысяч человек»

Голливудская кинозвезда Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен.

В голосовании на портале Ranker приняли участие более миллиона человек.За Хэнкса отдали более 22 тысяч голосов - он занял первое место в рейтинге. На втором месте – американская актриса звезда 40-х, 50-х годов Бетт Дэвис ("Все о Еве", "Смерть на Ниле"). Замыкает тройку лидеров Марлон Брандо.Также в десятку самых выдающихся актеров в истории вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.Фото: ranker.com

Обновлено в 21:55 В голосовании приняли участие уже 48,6 тыс. пользователей.

Хацкевич: наша задача - первое место в группе

Обновлено в 22:30 Сразу несколько десятков тысяч американцев признали актера Тома Хэнкса наилучшим актером за всю историю кинематографа Так, за него отдали свои голоса 22 тысячи американцев. Звезда фильмов «Изгой», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райна» и «Аполлон-13», Хэнкс является обладателем двух премий «Оскар», четырех «Золотых глобусов», «премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, «Эмми» и других. Более того, ... Источник: Политека.