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Facenews Facenews · · Обновлено в 22:30
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Том Хэнкс возглавил рейтинг лучших актеров всех времен

Том Хэнкс возглавил рейтинг лучших актеров всех времен (11 новостей)

«За артиста отдали свои голоса более 22 тысяч человек»

Голливудская кинозвезда Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен.

В голосовании на портале Ranker приняли участие более миллиона человек.За Хэнкса отдали более 22 тысяч голосов - он занял первое место в рейтинге. На втором месте – американская актриса звезда 40-х, 50-х годов Бетт Дэвис ("Все о Еве", "Смерть на Ниле"). Замыкает тройку лидеров Марлон Брандо.Также в десятку самых выдающихся актеров в истории вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.Фото: ranker.com

Обновлено в 21:55 В голосовании приняли участие уже 48,6 тыс. пользователей.

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Обновлено в 22:30 Сразу несколько десятков тысяч американцев признали актера Тома Хэнкса наилучшим актером за всю историю кинематографа Так, за него отдали свои голоса 22 тысячи американцев. Звезда фильмов «Изгой», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райна» и «Аполлон-13», Хэнкс является обладателем двух премий «Оскар», четырех «Золотых глобусов», «премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, «Эмми» и других. Более того, ... Источник: Политека.

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Униан Униан  ·  12.01.18, 15:28 В голосовании за самых выдающихся актеров в истории кинематографа на портале Ranker проголосовали более 1,1 млн киноманов. Голливудский актер Том Хэнкс занял первое место.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.01.18, 18:06 Известный голливудский актер Том Хэнкс назван лучшим актером всех времен
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 19:40 Лучшим актером всех времен признали известного голливудского актера Тома Хэнкса.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  12.01.18, 19:43 Американский киноактер Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен. Таковы результаты онлайн-голосования на портале Ranker, в котором приняли участие уже 48,6 тысяч пользователей. Позиция каждого актера…
Хвиля Хвиля  ·  12.01.18, 19:51 Известный голливудский актер Том Хэнкс назван лучшим актером всех времен. В голосовании популярного портала Ranker приняли участие более 1,1 млн пользователей. Звезда фильмов «Форрест Гамп»,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.01.18, 20:24 За артиста отдали свои голоса более 22 тысяч человек.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  12.01.18, 21:28 Известный голливудский актер Том Хэнкс стал лучшим актёром всех времён...
Фокус Фокус  ·  12.01.18, 21:55 Американский киноактер Том Хэнкс по результатам онлайн-голосования на портале Ranker признан лучшим актером всех времен. Об этом пишет ЛІГА.net. В голосовании приняли участие уже 48,6 тыс. пользователей.…
Politeka Politeka  ·  12.01.18, 22:30 Сразу несколько десятков тысяч американцев признали актера Тома Хэнкса наилучшим актером за всю историю кинематографа Так, за него отдали свои голоса 22 тысячи американцев. Звезда фильмов «Изгой», «Форрест…
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