Трагедия на Академгородке: мужчина выпал из окна высотки

В Киеве с шестого этажа высотки выпал 31-летний мужчина и погиб. Об этом сообщает Обозреватель. Трагический случай произошел на улице Академика Ефремова на массиве Академгородок в Святошинском районе. Тело мужчины обнаружили местные жители, которые вызвали скорую, однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь и констатировали смерть. Полиция Киева выясняет все причины и обстоятельства произошедшего. СМОТРИ ЕЩЕ: Ограничение скорости в Киеве увеличится до 80 километров в час НБУ планирует изменить механизм расчета курса гривны к доллару