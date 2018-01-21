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Трагедия на Академгородке: мужчина выпал из окна высотки

Трагедия на Академгородке: мужчина выпал из окна высотки (4 новости)

«Трагедия произошла на массиве Академгородок»

В Киеве с шестого этажа высотки выпал 31-летний мужчина и погиб. Об этом сообщает Обозреватель. Трагический случай произошел на улице Академика Ефремова на массиве Академгородок в Святошинском районе. Тело мужчины обнаружили местные жители, которые вызвали скорую, однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь и констатировали смерть. Полиция Киева выясняет все причины и обстоятельства произошедшего. СМОТРИ ЕЩЕ: Ограничение скорости в Киеве увеличится до 80 километров в час НБУ планирует изменить механизм расчета курса гривны к доллару

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Обозреватель Обозреватель  ·  21.01.18, 13:28 Трагедия произошла на массиве Академгородок
Подробности Подробности  ·  21.01.18, 15:13 В Киеве с шестого этажа высотки выпал 31-летний мужчина и погиб.
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Трагедия на Академгородке: мужчина выпал из окна высотки

Трагедия на Академгородке: мужчина выпал из окна высотки
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