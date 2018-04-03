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Трагедия в Кемерово: опубликовано новое видео начала смертельного пожара (6 новостей и 1 видео) «Следком обратился к очевидцам»

Следственный комитет РФ опубликовал видео начала масштабного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Соответствующее видео с камер видеонаблюдения появилось на канале СК в Youtube во вторник, 3 апреля.

На видео видно, как в торговом центре среди посетителей начинается паника, родители забирают детей и массово убегают. Потом в помещении исчезает свет.

В СК заявили, что следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые в день пожара, 25 марта, находились в непосредственной близости к очагу возгорания в ТРЦ «Зимняя вишня».

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«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», - отметили в СК.

Обновлено в 17:03 Соответствующее видео с камер видеонаблюдения появилось на канале СК в Youtube во вторник, 3 апреля.

Обновлено в 17:11