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УНН УНН · · Обновлено в 18:14
· Премия · Январь
Трамп анонсировал вручение придуманной им "премии за фейковые новости"

Трамп анонсировал вручение придуманной им "премии за фейковые новости" (5 новостей)

«Президент США заявил, что церемония вручения премии Fake News Awards переносится на середу, 17 января»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что перенес на 17 января вручения премии Fake News Awards. Об этом он написал в своем микроблоге в twitter, сообщает УНН.

"Премия за фейковые новости (Fake News Awards), присуждаемую самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМИ, будет вручена тем, кто проиграл в среду, 17 января, а не в этот понедельник. Интерес к премии и ее важность намного больше, чем кто-либо мог представить!", - написал Трамп.

В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США. В книге также рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали.

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В свою очередь Дональд Трам отреагировал на книгу, заявив, что автор - "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и ложную книгу".

Обновлено в 15:19 По его словам, премия за фейковые новости", присуждаемая самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМl.

Обновлено в 18:14 Президент США заявил, что церемония вручения премии Fake News Awards переносится на середу, 17 января.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Depo.ua Depo.ua  ·  08.01.18, 14:00 Об этом он написал в своем Twitter, передает Depo . ua . "Премия за фейковый новости" (Fake News Awards), которая присуждается самым коррумпированным и предвзятым крупным СМИ, будет вручена тем, кто проиграл,…
Униан Униан  ·  08.01.18, 14:31 По его словам, премия за фейковые новости», присуждаемая самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМИ, будет вручена проигравшим в среду, 17 января.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.18, 15:19 По его словам, премия за фейковые новости", присуждаемая самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМl.
MIGnews MIGnews  ·  08.01.18, 18:14 Президент США заявил, что церемония вручения премии Fake News Awards переносится на середу, 17 января.
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