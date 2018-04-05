Трамп готов оказывать содействие спецпрокурору Мюллеру, консультируется с юристами насчет дальнейших шагов

Команда Мюллера проверяет возможность прямого или косвенного финансирования избирательной кампании Дональда Трампа со стороны российских бизнес-элит, сообщает CNN.Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер, который ведет дело о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году, пошел на необычный шаг, прибегнув к допросу въезжающих в страну российских олигархов.

Об этом в среду, 4 апреля, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на ряд источников, осведомленных о ходе расследования. По данным собеседников компании, один из россиян был остановлен и допрошен после того, как его частный самолет совершил посадку в аэропорту Нью-Йорка. При этом электронные устройства, которые он привез с собой, были подвергнуты досмотру. Еще одному олигарху также пришлось пообщаться с командой Мюллера во время недавнего визита в США, при этом источники не уточняют, были ли досмотрены его личные вещи. Наконец, спецпрокурор направил запрос еще одному гражданину РФ, в последнее время не посещавшему Соединенные Штаты, и предложил ему в добровольном порядке поделиться имеющимися у него сведениями и предоставить интересующие следствие документы. Финансирование кампании Трампа Имена всех трех россиян не разглашаются. Во всех случаях, по данным CNN, команда Мюллера проверяла возможность прямого или косвенного финансирования избирательной кампании Дональда Трампа со стороны российских бизнес-элит. Законы Соединенных Штатов запрещают иностранным гражданам напрямую делать пожертвования на политические кампании в этой стране. Обойти это правило можно несколькими путями. Во-первых, инвестировать в компании или неправительственные центры, имеющие инициативные комитеты в поддержку того или иного кандидата. Во-вторых, перечислять средства американским гражданам, формально являющимся финансовыми донорами. По данным CNN, Мюллер проверяет, могли ли российские олигархи быть вовлечены в обе эти схемы. По оценкам американской неправительственной организации Center for Responsive Politics, Трамп привлек 333 млн долларов (271 млн евро) на свою президентскую кампанию. Его инаугурационный комитет собрал рекордные 106,8 млн долларов (86 млн евро) на торжества по случаю вступления республиканца в должность. Это вдвое больше, чем у любого из его предшественников, уточняет CNN. При этом Дональд Трамп до конца не отчитался в том, на что пошли указанные средства. Расследование Мюллера Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года. Назначенный в мае 2017 года министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллери несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться ввыборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.