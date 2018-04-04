  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Трамп хочет вывести американские войска из Сирии
Политика
Комсомольская правда Комсомольская правда ·
· США · Военные · Войска
Трамп хочет вывести американские войска из Сирии

Трамп хочет вывести американские войска из Сирии (3 новости)

«Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии»

Американские бойцы останутся в стране до тех пор, пока не убедятся в полном уничтожении ИГИЛ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 06:17 По словам Д.Трампа, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по коалиции по борьбе с “ИГИЛ”.
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 08:06 Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Трамп хочет вывести американские войска из Сирии

Трамп хочет вывести американские войска из Сирии
Аккаунты ряда российских СМИ заблокированы в Facebook и Instagram

Аккаунты ряда российских СМИ заблокированы в Facebook и Instagram
Януковичи требуют, чтобы Украина компенсировала им расходы на адвокатов - СМИ

Януковичи требуют, чтобы Украина компенсировала им расходы на адвокатов -…
СБУ запретит въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран ЕС, - Грицак

СБУ запретит въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из…
Россия активизировала проект &quot;Бессарабия&quot; - СБУ

Россия активизировала проект "Бессарабия" - СБУ
Детектив НАБУ на автомобиле сбил пешехода в Киеве

Детектив НАБУ на автомобиле сбил пешехода в Киеве
МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и выразил протест. Климкин назвал акцию &quot;провокацией&quot;

МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и…
Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун

Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФИФА может запретит Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018

ФИФА может запретит Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018
Лучше, чем война, но хуже, чем объединение. Чего ждать от апрельской встречи лидеров двух Корей

Лучше, чем война, но хуже, чем объединение. Чего ждать от…
Путин и Эрдоган торжественно запустили строительство АЭС в Турции

Путин и Эрдоган торжественно запустили строительство АЭС в Турции
Гордон об идее разорвать договор о дружбе Украины и России: А четыре года где были? В берлоге лапу сосали?

Гордон об идее разорвать договор о дружбе Украины и России:…
Экстрадиция Пучдемона спровоцирует в ФРГ массовые антиправительственные выступления – европейский эксперт

Экстрадиция Пучдемона спровоцирует в ФРГ массовые антиправительственные выступления – европейский…
Путин: «Новичок» могут производить в 20 странах

Путин: «Новичок» могут производить в 20 странах
У главы МЧС в Кемеовской области проводят обыск – СМИ

У главы МЧС в Кемеовской области проводят обыск – СМИ
Центр Одессы на день отключат от электроэнергии

Центр Одессы на день отключат от электроэнергии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.