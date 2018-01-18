Трамп назвал самой опасной страной в мире Мексику (9 новостей) «И поэтому от нее нужно отгородиться стеной»

Об этом американский лидер написал в своем Twitter, передает Depo.ua . Он объяснил необходимость строительства пограничной стены. "Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики", - сообщил глава государства. We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

Обновлено в 23:39 "Нам нужна стена ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, самой опасной страны мира", - написал американский лидер.

Обновлено в 00:21 Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение следующих десяти лет выделить 18 миллиардов долларов на строительство "стены" на границе с Мексикой.