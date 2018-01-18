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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 00:21
· Строительство · Twitter
Трамп назвал самой опасной страной в мире Мексику

Трамп назвал самой опасной страной в мире Мексику (9 новостей)

«И поэтому от нее нужно отгородиться стеной»

Об этом американский лидер написал в своем Twitter, передает Depo.ua . Он объяснил необходимость строительства пограничной стены. "Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики", - сообщил глава государства. We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

Обновлено в 23:39 "Нам нужна стена ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, самой опасной страны мира", - написал американский лидер.

Обновлено в 00:21 Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение следующих десяти лет выделить 18 миллиардов долларов на строительство "стены" на границе с Мексикой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп назвал самой опасной страной в мире Мексику»
Фото Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире
Фото Мексика - самая опасная страна в мире, - Трамп
Фото Трамп заявил, что Мексика является самой опасной страной в мире
Фото Трамп назвал самую опасную страну мира
Фото Трамп назвал самую опасную в мире страну
Фото Трамп назвал самую опасную страну мира
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.01.18, 17:50 Он считает эту страну самой опасной в мире и поэтому от нее нужно отгородиться стеной.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.01.18, 20:13 И поэтому от нее нужно отгородиться стеной.
Хвиля Хвиля  ·  18.01.18, 20:38 Президент США Дональд Трамп, говоря о необходимости строительства пограничной стены, назвал Мексику самой опасной страной в мире. «Нам необходима стена для защиты и безопасности нашей страны. Нам нужна…
Фокус Фокус  ·  18.01.18, 21:40 Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире. Об этом Трамп написал в Twitter, на который ссылаются мировые СМИ. Президент заявил, что строительство стены на границе Соединенных…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.01.18, 22:15 Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика является самой опасной страной в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter."Нам нужна стена для безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.01.18, 23:09 Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире. "Нам нужна стена ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, самой…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.01.18, 23:39 Президент США Дональд Трамп считает, что самой опасной страной в мире является Мексика, и он настаивает на строительстве стены между ней и его государством. Об этом он написал в свое Twitter. "Нам нужна…
Сегодня Сегодня  ·  19.01.18, 00:21 По мнению американского президента, самой опасной страной мира является Мексика. Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире."Нам нужна стена ради безопасности нашей страны.…
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