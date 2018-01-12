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ForUm ForUm · · Обновлено в 10:13
· США
Трамп обозвал мигрантов пришельцами с "вонючей дыры", - СМИ

Трамп обозвал мигрантов пришельцами с "вонючей дыры", - СМИ (5 новостей)

«Президент США снова обвиняют в расизме»

Президент США Дональд Трамп на совещании в Овальном кабинете употребил грубое и скабрезное слово применительно к бедным странам, из которых в США приезжают иммигранты. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на американские СМИ.

Трамп назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, словом shithole. «Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из «вонючих дыр»? - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

Белый дом не стал отрицать, что такие слова были произнесены.

По мысли Трампа, американская иммиграционная система должна отдавать предпочтение выходцам из преуспевающих стран – конкретно в этой связи он упомянул Норвегию (с премьер-министром этой страны американский президент встречался накануне).

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«Некоторые вашингтонские политики предпочитают отстаивать интересы зарубежных стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа», - заметил пресс-секретарь Белого дома Радж Шах.

«Подобно тому, как другие страны принимают иммигрантов по их заслугам, - продолжил Шах, - президент Трамп борется за постоянные решения, которые сделают нашу страну сильнее за счет приема тех, кто способен внести свой вклад в наше общество, способствовать росту нашей экономики и ассимилироваться в нашей великой стране».

Высказывание Трампа незамедлительно вызвало поток осуждающих комментариев.

Обновлено в 09:55 Трамп назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, словом shithole. «Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из «вонючих дыр»? - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

Обновлено в 10:13 Президент США Дональд Трамп назвал Гаити, Сальвадор и некоторые страны Африки "вонючими дырами", сообщает CNN со ссылкой на источники.

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