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Эспресо.TV Эспресо.TV · · Обновлено в 02:29
· Россия · Федеральное бюро расследований · Выборы
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией (15 новостей)

«Трамп рассказал о сговоре между ФБР и Россией»

Президент США Дональд Трамп считает, что именно его соперник на президентских выборах-2016 Хиллари Клинтон, а также ФБР имели сговор с Россией

Обновлено в 02:18 Президент США Дональд Трамп обвинил экс-кандидата в американские лидеры от демократов Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией.

Обновлено в 02:29 Также Трамп считает, что они связаны с "лживыми мейнстримными медиа", публикующими сфабрикованные низкие рейтинги его поддержки среди населения, и выпуском книги-бестселлера, которую он требует запретить.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией»
Фото Трамп обвинил Клинтон и ФРБ в связях с РФ
Фото Трамп назвал ФБР и Хиллари Клинтон "российскими шпионами"
Фото Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией
Фото Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией
Фото Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией
Фото Трамп обвинил Клинтон в сговоре с РФ
Фото Трамп: Единственный имевший место сговор был связан с Клинтон и ФБР с Россией
Фото Трамп назвал Хиллари Клинтон "русской шпионкой"
Фото Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
Фото Президент США обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  05.01.18, 22:19 Утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, - считает американский президент.
Униан Униан  ·  05.01.18, 22:28 Трамп рассказал о сговоре между ФБР и Россией.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.01.18, 22:47 Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря государства Хиллари Клинтон и спецслужбы страны в сговоре с ФБР и Российской Федерацией. Об этом американский президент заявил в своем Twitter.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  05.01.18, 22:55 Подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, подчеркнул президент США.
Сегодня Сегодня  ·  05.01.18, 23:18 Несколько дней назад Трамп опубликовал заявление, в котором говорится о роспуске комиссии по расследованию вмешательства в выборы в США в 2016-м. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.18, 23:55 Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре с ФБР и Россией". Об этом американский лидер написал в Twitter. "Теперь, когда подтверждается, что утверждения о (моем)…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.18, 23:55 Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре с ФБР и Россией". Об этом американский лидер написал в Twitter. "Теперь, когда подтверждается, что утверждения о (моем)…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.18, 23:55 Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с "ФБР и Россией".  Об этом Трамп написал в своем Twitter."Итак, теперь, когда ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией…
Гордон Гордон  ·  06.01.18, 00:11 Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о его сговоре с РФ была "полным обманом". По его словам, Единственный имевший место сговор был связан с экс-кандидатом на пост президента США…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.18, 00:27 Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря США и свою соперницу на выборах президента Хиллари Клинтон в возможном сговоре с Российской Федерацией.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.18, 00:47 Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с "ФБР и Россией". "Итак, теперь, когда ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией оказались абсолютной ложью, единственный…
Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 02:18 Президент США Дональд Трамп обвинил экс-кандидата в американские лидеры от демократов Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.01.18, 02:29 Американский президент Дональд Трамп обвинил своего экс-оппонента в предвыборной гонке Хиллари Клинтон и Федеральное бюро расследований (ФБР) в работе на Россию. Об этом глава Белого дома написал в своем…
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