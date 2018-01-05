Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией (15 новостей) «Трамп рассказал о сговоре между ФБР и Россией»

Президент США Дональд Трамп считает, что именно его соперник на президентских выборах-2016 Хиллари Клинтон, а также ФБР имели сговор с Россией

Обновлено в 02:18 Президент США Дональд Трамп обвинил экс-кандидата в американские лидеры от демократов Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией.

Обновлено в 02:29 Также Трамп считает, что они связаны с "лживыми мейнстримными медиа", публикующими сфабрикованные низкие рейтинги его поддержки среди населения, и выпуском книги-бестселлера, которую он требует запретить.