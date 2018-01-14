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Политика
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 20:04
· США · Президент США · КНДР
Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном

Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном (5 новостей)

«В Белом доме записывают общение президента с прессой, чтобы избежать некорректного цитирования высказываний»

Изданию пришлось удалить запись. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что издание The Wall Street Journal неправильно трактовало его слова об отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Газета "Уолл-стрит джорнэл" неверно сообщила о том, что я сказал "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я такого не говорил. Я сказал "если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", это большая разница", – написал американский президент на своей страничке в социальной сети.

При этом Трамп подчеркнул, что "к счастью, сейчас беседы с репортерами записываются", что позволяет избегать фейковых новостей.

Тем временем, на странице в социальной сети издания появилось сообщение о том, что журналисты The Wall Street Journal правильно передали слова Трампа о лидере КНДР. В нем также содержится ссылка на часть аудиозаписи, подтверждающую позицию издания.

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"У меня хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Хорошие отношения также сложились между мной и премьер-министром Японии Синдзо Абэ и, вероятно, у меня очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", – говорит Трамп на аудиозаписи, размещенной изданием.

Интервью, относительно которого возникли разногласия, было записано изданием в минувший четверг, 11 января.

Обновлено в 19:23 "The Wall Street Journal ошибочно написала, что я сказал им: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Конечно, я не говорил этого. Я сказал: "У меня могли бы быть хорошие отношения с Ким Чен Ыном", большая разница. К счастью,…

Обновлено в 20:04 В Белом доме записывают общение президента с прессой, чтобы избежать некорректного цитирования высказываний.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном»
Фото Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о лидере КНДР, издание отвергло это и опубликовало аудиозапись
Фото Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном
Фото Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о лидере КНДР
Фото Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.18, 16:47 Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что издание The Wall Street Journal неправильно трактовало его слова об отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Новое Время Новое Время  ·  14.01.18, 17:01 Президент США Дональд Трамп обвинил издание The Wall Street Journal в неправильном трактовании его слов об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
РБК Украина РБК Украина  ·  14.01.18, 19:23 Президент США Дональд Трам обвинил газету The Wall Street Journal в неправильной передаче его слов об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые он произнес в интервью этому изданию, опубликованном…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.01.18, 20:04 В Белом доме записывают общение президента с прессой, чтобы избежать некорректного цитирования высказываний.
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