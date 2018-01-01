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Мир
Апостроф Апостроф · · Обновлено в 18:29
· Террористы · Пакистан
Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам

Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам (7 новостей)

«Американский лидер подчеркнул, что Пакистан "предоставляет убежище террористам"»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан предоставляет убежище террористам, на которых "ведут охоту" Соединенные Штаты в Афганистане.

Обновлено в 17:11 "Соединенные Штаты по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. Взамен они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, они держат наших лидеров за дураков. Они обеспечивают безопасность террористов, за которыми мы охотимся в…

Обновлено в 18:29 Американский лидер подчеркнул, что Пакистан "предоставляет убежище террористам".

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам»
Фото Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам
Фото Трамп: США по глупости передали Пакистану более $33 миллиардов финпомощи
Фото "Они держали наших лидеров за дураков". Трамп назвал глупостью финансовую помощь США Пакистану
Фото Трамп о помощи Пакистану от США: они отвечали только ложью и мошенничеством
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.01.18, 15:44 Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник власти Пакистана в том, что они укрывают на своей территории террористов, при этом получая американскую финансовую помощь.
Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 17:07 Президент США Дональд Трамп заявил, что страна совершила глупость, оказав финансовую помощь Пакистану.
Depo.ua Depo.ua  ·  01.01.18, 17:09 "США совершили ошибку, передав Пакистану помощь на более чем 33 миллиарда долларов за последние 15 лет. В ответ мы не получили ничего, кроме лжи, а наших лидеров они считали дураками. Они мало нам помогают…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  01.01.18, 17:11 Пакистан, формально являясь партнером США, оказывает поддержку афганским террористам, заявил американский президент Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что финансовая помощь американского…
Униан Униан  ·  01.01.18, 18:29 Американский лидер подчеркнул, что Пакистан "предоставляет убежище террористам".
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Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам

Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам
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