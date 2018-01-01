Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан предоставляет убежище террористам, на которых "ведут охоту" Соединенные Штаты в Афганистане.

Обновлено в 17:11 "Соединенные Штаты по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. Взамен они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, они держат наших лидеров за дураков. Они обеспечивают безопасность террористов, за которыми мы охотимся в…

Обновлено в 18:29 Американский лидер подчеркнул, что Пакистан "предоставляет убежище террористам".