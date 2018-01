Трамп отменил поездку в Лондон на открытие посольства США

Президент США Дональд Трамп не приедет в Великобританию для открытия посольства в Лондоне.

Об этом сообщает The Guardian, передает «Украинская правда».

«Дональд Трамп отказался от идеи посетить Великобританию в следующем месяце, чтобы открыть новое посольство США в Лондоне из-за опасений массовых протестов», - пишет издание.

Ожидается, что вместо Трампа в британскую столицу приедет государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

В то же время Трамп назвал другую причину отказа от поездки.

«Причина, почему я отменил свою поездку в Лондон - это то, что я не поклонник администрации Обамы, которая продала, пожалуй, лучше посольство в лучшей локации за «арахис», для того, чтобы построить новое за 1,2 миллиарда долларов. Плохое соглашение. Хотели, чтобы я перерезал ленту - нет!», - написал политик в Twitter.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пригласила Дональда Трампа на государственный визит во время своей первой встречи с главой Белого дома год назад.

В ответ активисты пообещали провести массовые акции протеста.

