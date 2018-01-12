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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 10:52
· США · Великобритания
Трамп отменил поездку в Лондон на открытие посольства США

Трамп отменил поездку в Лондон на открытие посольства США (17 новостей)

«Трамп остался недоволен новым посольством в Лондоне»

Президент США Дональд Трамп не приедет в Великобританию для открытия посольства в Лондоне.

Об этом сообщает The Guardian, передает «Украинская правда».

«Дональд Трамп отказался от идеи посетить Великобританию в следующем месяце, чтобы открыть новое посольство США в Лондоне из-за опасений массовых протестов», - пишет издание.

Ожидается, что вместо Трампа в британскую столицу приедет государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

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В то же время Трамп назвал другую причину отказа от поездки.

«Причина, почему я отменил свою поездку в Лондон - это то, что я не поклонник администрации Обамы, которая продала, пожалуй, лучше посольство в лучшей локации за «арахис», для того, чтобы построить новое за 1,2 миллиарда долларов. Плохое соглашение. Хотели, чтобы я перерезал ленту - нет!», - написал политик в Twitter.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пригласила Дональда Трампа на государственный визит во время своей первой встречи с главой Белого дома год назад.

В ответ активисты пообещали провести массовые акции протеста.

Обновлено в 10:30 Трамп высказался об иммигрантах во время совещания с членами администрации и Конгресса. Его слова прозвучали на закрытой части переговоров.

Обновлено в 10:52 Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

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