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УНН УНН · · Обновлено в 02:11
· Переговоры · КНДР · Корея
Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи

Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи (11 новостей)

«Трамп также убежден, что "это сработает"»

Трамп добавил, что США готовы поддержать переговоры.

"Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея относительно Олимпиады", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей по Олимпийским играм в Пхенчхане 9 января.

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Обновлено в 01:48 Президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не готов пойти на это без предварительных условий.

Обновлено в 02:11 Трамп об условиях диалога с лидером КНДР: Ким Чен Ын “знает, что я не шучу ни на один процент, и это понимает”.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.18, 20:20 Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР.
Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 21:23 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и Северной Кореей, и не исключил, что США могут присоединиться к этому процессу.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.18, 21:28 Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и КНДР.
Униан Униан  ·  06.01.18, 22:26 Трамп также убежден, что "это сработает".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.18, 22:38 Президент США Дональд Трамп заявил, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР. Об этом, как сообщает СNN, Трамп заявил 6 января в комментарии журналистам. "Я надеюсь, это сработает. Я очень…
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 22:45 Президент США Дональд Трамп пожелал успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР и не отверг возможность телефонных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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Канал 112 Канал 112  ·  06.01.18, 23:37 Президент США Дональд Трамп заявил журналистам 6 января, что надеется на успех переговоров между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщил канал CBS News. Трамп также отметил, что не исключает диалога с северокорейским…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.01.18, 01:48 Президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не готов пойти на это без предварительных условий.
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 02:11 Трамп об условиях диалога с лидером КНДР: Ким Чен Ын “знает, что я не шучу ни на один процент, и это понимает”.
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