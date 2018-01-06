Трамп поддержал диалог КНДР и Южной Кореи (11 новостей) «Трамп также убежден, что "это сработает"»

Трамп добавил, что США готовы поддержать переговоры.

"Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея относительно Олимпиады", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились провести прямые переговоры с Южной Кореей по Олимпийским играм в Пхенчхане 9 января.

МОК поддерживает переговоры об участии КНДР в Олимпийских играх-2018

Обновлено в 01:48 Президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако не готов пойти на это без предварительных условий.

Обновлено в 02:11 Трамп об условиях диалога с лидером КНДР: Ким Чен Ын “знает, что я не шучу ни на один процент, и это понимает”.