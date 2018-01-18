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Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 02:00
· Россия · Переговоры
Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу (21 новость)

«Нурсултан Назарбаев предлагает собираться в Казахстане»

Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по оккупированному Россией Донбассу. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает российский «Интерфакс«. «Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, ...

Обновлено в 01:33 По его словам, дискуссия шла "без ознакомления с окончательным текстом этого закона".

Обновлено в 02:00 "Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп) говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", - сказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу»
Фото "Давай в другом месте". Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска
Фото Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу
Фото Трамп предложил отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
Фото Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу - Назарбаев
Фото Назарбаев рассказал о предложении Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска
Фото Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу - Назарбаев
Фото Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу
Фото Назарбаев заявил, что Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе
Фото Сайдик сообщил, что на переговорах в Минске обсуждалось принятие закона о реинтеграции Донбасса
Фото Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу в другой город
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 22:32 Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по Донбассу.
Главред Главред  ·  18.01.18, 22:38 Нурсултан Назарбаев предлагает собираться в Казахстане.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.01.18, 22:56 Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине, достигнута договоренность работать в этом направлении, заявил президент Казахстана…
Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 22:58 Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.01.18, 23:10 Американский лидер считает, что смена локации сможет дать новый толчок процессу.
Politeka Politeka  ·  18.01.18, 23:11 Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевом возможность перенесения места проведения Минских переговоров в Астану Как заявил Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке…
Обозреватель Обозреватель  ·  18.01.18, 23:18 "Минские договоренности зашли в тупик", - заявил собеседник президента США
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.01.18, 23:19 Президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другое место. Достигнутая договоренность работать в этом направлении. Об этом заявил президент…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.01.18, 23:38 Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине, достигнута договоренность работать в этом направлении
Факты Факты  ·  18.01.18, 23:40 Президент США считает, что «Минск-1» застопорился и нужен «Минск-2»
Facenews Facenews  ·  18.01.18, 23:42 Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по Донбассу.Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает "Интерфакс"."Мы говорили о том, что "Минск-1"…
ТСН ТСН  ·  18.01.18, 23:44 Президент Казахстана считает, что "Минские договоренности зашли в тупик".
Канал 112 Канал 112  ·  18.01.18, 23:56 Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине, достигнута договоренность работать в этом направлении, заявил президент Казахстана…
Новое Время Новое Время  ·  19.01.18, 00:21 Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.
Сегодня Сегодня  ·  19.01.18, 01:03 Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по Донбассу.Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев."Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился,…
Гордон Гордон  ·  19.01.18, 01:09 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом не обсуждал напрямую взаимоотношения РФ и США.Президент США Дональд Трамп предлагает перенести…
Апостроф Апостроф  ·  19.01.18, 01:15 Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по Донбассу.
Гордон Гордон  ·  19.01.18, 01:33 Участники заседания трехсторонней контактной группы в Минске дискутировали без ознакомления с окончательным текстом закона о реинтеграции Донбасса, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.Участники…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  19.01.18, 02:00 Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг, 18 января,…
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