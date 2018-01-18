Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу (21 новость) «Нурсултан Назарбаев предлагает собираться в Казахстане»

Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по оккупированному Россией Донбассу. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает российский «Интерфакс«. «Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, ...

Обновлено в 01:33 По его словам, дискуссия шла "без ознакомления с окончательным текстом этого закона".

Обновлено в 02:00 "Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп) говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", - сказал он.