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Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами (4 новости)

«Трамп грозит Китаю пошлинами на товары еще на $100 млрд, Пекин намерен бороться до конца»

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на импорт китайских товаров до $100 млрд, сообщает Reuters. По словам Трампа, причина — «несправедливое возмездие» Китая на предыдущие пошлины. Ранее Белый дом обнародовал список из 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $60 млрд предлагается обложить 25-процентными пошлинами. Госсовет Китая также утвердил 25-процентные пошлины на 106 видов американских товаров на $60 млрд, включая автомобили, продукцию нефтехимии и бобы. При этом Трамп заявляет, что США не находятся в состоянии торговой войны с Китаем. По его словам, она закончилась много лет из-за некомпетентности прежнего руководства.

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Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 05:47 Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к торговому представителю страны с просьбой изучить возможность повышения пошлин на китайские товары.
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 09:08 Трамп грозит Китаю пошлинами на товары еще на $100 млрд, Пекин намерен бороться до конца
Facenews Facenews  ·  06.04.18, 10:31 Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на импорт китайских товаров до $100 млрд, сообщает Reuters.По словам Трампа, причина - "несправедливое возмездие" Китая…
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