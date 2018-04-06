Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на импорт китайских товаров до $100 млрд, сообщает Reuters. По словам Трампа, причина — «несправедливое возмездие» Китая на предыдущие пошлины. Ранее Белый дом обнародовал список из 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $60 млрд предлагается обложить 25-процентными пошлинами. Госсовет Китая также утвердил 25-процентные пошлины на 106 видов американских товаров на $60 млрд, включая автомобили, продукцию нефтехимии и бобы. При этом Трамп заявляет, что США не находятся в состоянии торговой войны с Китаем. По его словам, она закончилась много лет из-за некомпетентности прежнего руководства.