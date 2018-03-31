Трамп приказал заморозить 200 млн для восстановления Сирии, - СМИ (6 новостей) «Решение было принято после того, как Трамп прочитал в СМИ об обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление…»

Администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа приказала Государственному департаменту заморозить выделение 200 миллионов долларов помощи для Сирии. Об этом в ночь на 31 марта сообщило американское деловое издание The Wall Street Journal, передает DW.

По имеющейся информации, к таким действиям американского президента подтолкнуло сообщение в СМИ, где отмечалось, что США создали фонд помощи для восстановления Сирии, что сильно пострадала от гражданской войны.

Выступая в штате Огайо 29 марта, в своей речи Трамп заявил, что Соединенные Штаты потратили семь триллионов долларов на Ближний Восток, "ничего не получив взамен". Среди прочего он пообещал быстрый вывод американских войск из Сирии. Следствием этого станет то, что проблемами Сирии "будут заниматься другие страны", подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также заверил, что правительство США сконцентрирует свое внимание на развитии инфраструктуры в собственной стране и создании новых рабочих мест.

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Отметим, что сейчас в северо-восточной части Сирии дислоцируется около двух тысяч американских военных в составе международной антитеррористической коалиции под руководством США.

Коалиция ведет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Обновлено в 20:11 Решение было принято после того, как Трамп прочитал в СМИ об обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление Сирии.

Обновлено в 21:53