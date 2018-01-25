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Мир
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 01:05
· Турция · США · Сирия
Трамп призвал Эрдогана сначала «добить» ИГИЛ, а уже потом воевать с курдами

Трамп призвал Эрдогана сначала «добить» ИГИЛ, а уже потом воевать с курдами (6 новостей)

«Курды попросили помощи у Асада»

Президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой призвал Анкару ограничить военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Белый дом.

По словам Трампа, эскалация насилия в Африне подрывает общие цели США и Турции в Сирии.

"Он призвал Турцию к деэскалации, ограничения военных действий и избежания жертв среди гражданского населения и увеличения количества перемещенных лиц и беженцев. Он призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могли бы угрожать возникновению конфликтов между турецкими и американскими силами", – говорится в заявлении.

Трамп подчеркнул, что обе страны должны сосредоточиться на достижении общей цели и нанести поражение "Исламском государству". В связи с этим президент США предложил более тесное двустороннее сотрудничество "для решения вопросов, по которым Турция выражает беспокойство".

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Обновлено в 00:23 По словам Трампа, эскалация насилия в Африне подрывает общие цели США и Турции в Сирии.

Обновлено в 01:05 Курды попросили помощи у Асада.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп призвал Эрдогана сначала «добить» ИГИЛ, а уже потом воевать с курдами»
Фото Трамп призвал Турцию ограничить военную операцию в Сирии
Фото Трамп призвал Турцию ограничить военную операцию в Сирии
Фото Афринские курды призвали Сирию защитить границу от Турции
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.01.18, 20:25 Президент США Дональд Трамп призвал Турцию сократить военную операцию в Сирии и не допустить конфликта американских и турецких сил.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.01.18, 20:54 Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу допускает проведение новых военных операций в Сирии.
Сегодня Сегодня  ·  26.01.18, 00:23 Глава США подчеркнул, что обе страны должны сосредоточиться на достижении общей цели и нанести поражение "Исламскому государству". Президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Турции Реджепом…
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Униан Униан  ·  26.01.18, 01:05 Курды попросили помощи у Асада.
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