Трамп призвал Эрдогана сначала «добить» ИГИЛ, а уже потом воевать с курдами (6 новостей) «Курды попросили помощи у Асада»

Президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой призвал Анкару ограничить военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Белый дом.

По словам Трампа, эскалация насилия в Африне подрывает общие цели США и Турции в Сирии.

"Он призвал Турцию к деэскалации, ограничения военных действий и избежания жертв среди гражданского населения и увеличения количества перемещенных лиц и беженцев. Он призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могли бы угрожать возникновению конфликтов между турецкими и американскими силами", – говорится в заявлении.

Трамп подчеркнул, что обе страны должны сосредоточиться на достижении общей цели и нанести поражение "Исламском государству". В связи с этим президент США предложил более тесное двустороннее сотрудничество "для решения вопросов, по которым Турция выражает беспокойство".

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Обновлено в 00:23 По словам Трампа, эскалация насилия в Африне подрывает общие цели США и Турции в Сирии.

Обновлено в 01:05 Курды попросили помощи у Асада.