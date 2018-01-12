Трамп продлил режим смягчения санкций против Ирана в последний раз (7 новостей) «В то же время США ввели санкции в отношении 14 иранских лиц и структур»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Reuters . Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что такое ослабление санкционного режима было сделано в последний раз. По его словам, президент США стремится усилить ядерное соглашение от 2015 года новым соглашением, иначе Соединенные Штаты выйдут из международного пакта. Одновременно с продолжением ослабленного режима санкций, Минфин США ввел санкции против 14 лиц и компаний из Ирана за нарушения прав человека и причастность к ракетной программе Тегерана. Как сообщалось, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным призывом к США с целью защиты ядерного соглашения с Ираном.

Обновлено в 23:48 Данное решение действует в рамках ядерного соглашения от 2015 года, которым американский лидер очень недоволен.