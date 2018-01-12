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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 23:48
· США · Чиновники · Президент США · Администрация Трампа · Reuters · Иран
Трамп продлил режим смягчения санкций против Ирана в последний раз

Трамп продлил режим смягчения санкций против Ирана в последний раз (7 новостей)

«В то же время США ввели санкции в отношении 14 иранских лиц и структур»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Reuters . Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что такое ослабление санкционного режима было сделано в последний раз. По его словам, президент США стремится усилить ядерное соглашение от 2015 года новым соглашением, иначе Соединенные Штаты выйдут из международного пакта. Одновременно с продолжением ослабленного режима санкций, Минфин США ввел санкции против 14 лиц и компаний из Ирана за нарушения прав человека и причастность к ракетной программе Тегерана. Как сообщалось, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным призывом к США с целью защиты ядерного соглашения с Ираном.

Обновлено в 23:48 Данное решение действует в рамках ядерного соглашения от 2015 года, которым американский лидер очень недоволен.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп продлил режим смягчения санкций против Ирана в последний раз»
Фото Трамп продлит приостановку санкций против Ирана
Фото Трамп в последний раз продлил режим снятия санкций с Ирана
Фото Трамп в последний раз продлил режим отмены санкций против Ирана
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  12.01.18, 21:11 Президент США Дональд Трамп продолжил участие своей страны в ядерной сделке с Ираном, вновь предоставив Тегерану ослабление санкционного режима.
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 21:21 Дональд Трамп согласился продлить приостановку санкций против Ирана в рамках СВПД.
Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 21:36 Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона в ядерной сделке с Ираном и продлил режим отмены санкций против Тегерана, сообщил представитель Белого дома.
Униан Униан  ·  12.01.18, 21:46 В то же время США ввели санкции в отношении 14 иранских лиц и структур.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.01.18, 23:48 Данное решение действует в рамках ядерного соглашения от 2015 года, которым американский лидер очень недоволен.
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