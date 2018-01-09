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Трамп прокомментировал соревнование с Опрой Уинфри, если она решит баллотироваться в 2020 году

Трамп прокомментировал соревнование с Опрой Уинфри, если она решит баллотироваться в 2020 году (3 новости)

«Телеведущая выступила с речью о правах женщин и недопустимости сексуальных домогательств»

Глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что победит телеведущую Опру Уинфри на президентских выборах 2020 года, если она захочет баллотироваться.Глава Белого дома Дональд Трамп сомневается, что американская телеведущая Опра Уинфри будет баллотироваться в президенты. Об этом он сказал 9 января на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNBC.

"Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я ее знаю очень хорошо. Я принимал участие в одном из ее шоу. Мне нравится Опра", заявил Трамп.

Он добавил, что победит телеведущую в президентской гонке, если она будет участвовать.

"Я выиграю у Опры. С ней будет очень весело", добавил американский лидер.

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В марте 2017 года Уинфри допустила, что может принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2020 году.

В январе 2018 года два близких друга телеведущей, которые пожелали остаться анонимными, заявили CNN, что доверенные лица Уинфри убеждают ее вступить в президентскую гонку.

В Белом доме отмечали, что Трамп намерен баллотироваться на второй срок.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп прокомментировал соревнование с Опрой Уинфри, если она решит баллотироваться в 2020 году»
Фото Трамп прокомментировал соревнование с Опрой Уинфри, если она решит баллотироваться в 2020 году
Фото Трамп прокомментировал возможное участие Опры Уинфри в президентских выборах
Фото Трамп о возможном участии Опры Уинфри в выборах президента США: С ней будет очень весело
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Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 21:26 Президент США Дональд Трамп заявил, что готов победить телеведущую Опру Уинфри, если она будет участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.
ТСН ТСН  ·  09.01.18, 22:10 Телеведущая выступила с речью о правах женщин и недопустимости сексуальных домогательств.
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