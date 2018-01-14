  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной
Мир
Гордон Гордон ·
· Журналист · Книга
Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной

Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной (3 новости)

«Он также выразил уверенность в том, что ведущие СМИ «сходят с ума» из-за его победы на выборах»

По мнению президента США Дональда Трампа, журналист и писатель Майкл Вулфф "сознательно пишет ложную информацию".Президент США Дональд Трамп на странице в Twitter назвал "психически больным" журналиста и писателя Майкла Вулффа, написавшего книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

Сообщается так много фальшивых новостей. Они даже не пытаются изложить верно или исправить, когда они не правы. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложную информацию", отметил он.

Трамп добавил, что ведущие средства массовой информации "безумеют" из-за его победы на выборах.

В книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" Вулфф ставит под сомнение наличие у Трампа достаточных знаний для должности главы Белого дома.

Из Латвии депортировали российскую журналистку Курлаеву
Из Латвии депортировали российскую журналистку Курлаеву

В основу книги Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США.

Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров на портале Amazon.

3 января адвокат Чарльз Хардер направил письмо бывшему советнику президента Стивену Бэннону, высказывания которого приводятся в книге. Юрист утверждает, что тот нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию.

Бэннон в книге подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".

Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной президентом США.

Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Президент США также назвал книгу "полной лжи".

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной»
Фото Трамп назвал психически больным автора книги о себе
Фото Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной
Фото Трамп назвал "психически больным" журналиста Вулффа, написавшего книгу о нем
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  14.01.18, 07:01 Он также выразил уверенность в том, что ведущие СМИ «сходят с ума» из-за его победы на выборах.
Главред Главред  ·  14.01.18, 08:40 СМИ даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки, считает президент США.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии

СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии
Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram
Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией

Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией
Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек

Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек
В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах

В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах
В Британии сожгли заживо иностранца, который помогал украинской армии в АТО

В Британии сожгли заживо иностранца, который помогал украинской армии в…
В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку

В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку
В Багдаде восемь человек погибло из-за террориста-смертника

В Багдаде восемь человек погибло из-за террориста-смертника
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Бразилии произошло массовое ДТП

В Бразилии произошло массовое ДТП
Более 20 лет: киевское &quot;Динамо&quot; приняло радикальное решение

Более 20 лет: киевское "Динамо" приняло радикальное решение
&quot;На миллиметр от смерти&quot;: в сети вспоминают подвиг киборгов в ДАП

"На миллиметр от смерти": в сети вспоминают подвиг киборгов в…
В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие

В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие
Количество жертв оползней в Калифорнии увеличилось до 19

Количество жертв оползней в Калифорнии увеличилось до 19
В Сети потроллили &quot;обращение Порошенко&quot; к ФСБ

В Сети потроллили "обращение Порошенко" к ФСБ
Вся команда иранского танкера Sanchi погибла после столкновения с сухогрузом

Вся команда иранского танкера Sanchi погибла после столкновения с сухогрузом
В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах

В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.