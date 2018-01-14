Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной (3 новости) «Он также выразил уверенность в том, что ведущие СМИ «сходят с ума» из-за его победы на выборах»

По мнению президента США Дональда Трампа, журналист и писатель Майкл Вулфф "сознательно пишет ложную информацию".Президент США Дональд Трамп на странице в Twitter назвал "психически больным" журналиста и писателя Майкла Вулффа, написавшего книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

Сообщается так много фальшивых новостей. Они даже не пытаются изложить верно или исправить, когда они не правы. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложную информацию", отметил он.

Трамп добавил, что ведущие средства массовой информации "безумеют" из-за его победы на выборах.

В книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" Вулфф ставит под сомнение наличие у Трампа достаточных знаний для должности главы Белого дома.

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В основу книги Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США.

Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров на портале Amazon.

3 января адвокат Чарльз Хардер направил письмо бывшему советнику президента Стивену Бэннону, высказывания которого приводятся в книге. Юрист утверждает, что тот нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию.

Бэннон в книге подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".

Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной президентом США.

Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Президент США также назвал книгу "полной лжи".