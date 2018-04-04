Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока-2"

Дональд Трамп на переговорах с лидерами стран Балтии выразил недовольство “Северным потоком 2″.

Обновлено в 23:20 Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода "Северный поток 2".

Обновлено в 23:26 Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, просивший не называть ...