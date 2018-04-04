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Мир
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 23:26
Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока-2"

Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока-2" (5 новостей)

«Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку Северного потока-2»

Дональд Трамп на переговорах с лидерами стран Балтии выразил недовольство “Северным потоком 2″.

Обновлено в 23:20 Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода "Северный поток 2".

Обновлено в 23:26 Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, просивший не называть ...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 22:59 Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока-2".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 23:01 Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока-2".
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 23:20 Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода "Северный поток 2".
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 23:26 Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщил журналистам высокопоставленный…
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