Трамп раскритиковал «неудачника», назвав себя стабильным гением (13 новостей) «За неделю до выхода издания выдержки из Fire and Fury: Inside the Trump White House появились в New York Magazine»

В книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" ее автор Майкл Вулфф ставит под сомнение наличие у президента США Дональда Трампа достаточных знаний для его нынешней должности. Трамп в ответ напомнил, что прошел путь от очень успешного бизнесмена до звезды телевидения и выиграл президентские выборы с первой попытки.Президент США Дональд Трамп ответил на критику своих знаний в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: В Белом доме Трампа".

Трамп посвятил серию твиттов критике Вулффа и его произведения.

"Майкл Вулфф полный неудачник, который сочинял рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и неправдивую книгу. Он использовал ныряшливого Стива Бэннона (экс-советник Трампа. "ГОРДОН"), который плакал, когда его уволили...", написал Трамп.

"На самом деле, на протяжении всей моей жизни моими двумя величайшими активами были ментальная стабильность и настоящий ум... Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до звезды телевидения и президента США (с первой попытки).Думаю, это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", написал он.

Интриги и хаос в Белом доме. В США набирает популярность скандальная книга…

В книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" Вулфф ставит под сомнение наличие у Трампа достаточных знаний для должности главы Белого дома.

В основу книги Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США.

Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров на портале Amazon.

3 января адвокат Чарльз Хардер направил письмо бывшему советнику президента Стивену Бэннону, высказывания которого приводятся в книге. Юрист утверждает, что тот нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию.

Бэннон в книге подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".

Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной президентом США.

Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Президент США также назвал книгу "полной лжи".

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