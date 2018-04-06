Трамп сообщил подробности размещения нацгвардейцев США на границе с Мексикой (4 новости) «При этом Трамп не уточнил, согласовано ли финансирование данной инициативы с Конгрессом США»

Президент США Дональд Трамп конкретизировал планы, касающиеся размещения национальных гвардейцев на границе с Мексикой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На южной границе США будут размещены от 2 до 4 тыс гвардейцев, сообщил президент в четверг, 5 апреля. Он отметил, что большая часть из них, по всей видимости, останется там до тех пор, пока он не построит на границе с Мексикой обещанную стену.

Отправка нацгвардейцев на границу с Мексикой вызвала вопросы о финансировании данной операции. Пентагон не смог ответить на вопрос об источнике денег на реализацию плана. Трамп признал, что Белый дом пока не подготовил финансовую смету.

Это уже не первый случай, когда американский президент отправляет гвардейцев на границу с Мексикой для поддержки погранслужбы. В мае 2010 года при Бараке Обаме на американо-мексиканской границе были размещены 1200 национальных гвардейцев, а при Джордже Буше-младшем - 6 тыс.

Россия никогда не будет нашим другом, - постпред США при ООН Хейли

Федеральный закон запрещает американским войскам осуществлять полицейские функции для обеспечения общественного порядка в США. Национальная гвардия - резерв вооруженных сил - является исключением из этого правила, когда она действует по поручению губернатора штата.

6 января администрация Трампа запросила у Сената США $18 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.