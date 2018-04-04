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Трамп убеждал балтийских лидеров, что проводит жесткую политику в отношении России

Трамп убеждал балтийских лидеров, что проводит жесткую политику в отношении России (4 новости)

«Вместе с тем, считает, что с Россией лучше дружить.  »

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с лидерами стран Балтии, что выступает за диалог с РФ, хотя он самый суровый глава американского государтсва по отношению к Москве, сообщает РИА Новости. 

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", − отметил Трамп. Он указал, что доказательством принципиальной позиции США, могут быть поставки американской нефти и газа за рубеж, чего Россия, по его мнению, не желает.

Также на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что у него может получиться наладить очень хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Я надеюсь, что нам удастся наладить диалог, и если у меня получится, вы будете первыми, кто узнает об этом", − сказал он.

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Американский лидер отметил, что он немало делает для того, чтобы оказывать давление на Россию.

"Мы выслали 60 дипломатов, Германия − четырех, Франция − четырех. Никто не был столь же жестким с Россией", − указал президент США.

При этом он заявил, что хочет хороших отношений с Путиным и надеется их наладить, хотя "есть и большая вероятность, что этого не произойдет".

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Путиным

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Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 00:59 При этом Трамп не исключает, что США удастся поладить с Россией.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 02:42 Вместе с тем, считает, что с Россией лучше дружить.  
Апостроф Апостроф  ·  04.04.18, 03:47 Президент США Дональд Трамп уверен, что может установить хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
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