Трамп убеждал балтийских лидеров, что проводит жесткую политику в отношении России (4 новости) «Вместе с тем, считает, что с Россией лучше дружить. »

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с лидерами стран Балтии, что выступает за диалог с РФ, хотя он самый суровый глава американского государтсва по отношению к Москве, сообщает РИА Новости.

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", − отметил Трамп. Он указал, что доказательством принципиальной позиции США, могут быть поставки американской нефти и газа за рубеж, чего Россия, по его мнению, не желает.

Также на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что у него может получиться наладить очень хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Я надеюсь, что нам удастся наладить диалог, и если у меня получится, вы будете первыми, кто узнает об этом", − сказал он.

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Американский лидер отметил, что он немало делает для того, чтобы оказывать давление на Россию.

"Мы выслали 60 дипломатов, Германия − четырех, Франция − четырех. Никто не был столь же жестким с Россией", − указал президент США.

При этом он заявил, что хочет хороших отношений с Путиным и надеется их наладить, хотя "есть и большая вероятность, что этого не произойдет".

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