Трамп заявил, что для него было честью встретиться с президентом Руанды

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало одним из самых ожидаемых. Трамп похвастался своими успехами в экономике и заверил, что для иностранных инвесторов пока лучшее время для ведения бизнеса в Соединенных Штатах.
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Обновлено в 07:46 Главе США пришлось улететь
Обновлено в 07:48 Во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, президент Украины Петр Порошенко так и не встретился с его американским коллегой Дональдом Трампом Причину этого сообщила журналистка одного из телеканалов США Маргарет Бреннан. «Секретарь президента США Рекс Тиллерсон остался в Давосе и просто встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Ему сообщили, что Трамп очень хотел встретиться ... Источник: Политека.