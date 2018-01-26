Трамп заявил, что для него было честью встретиться с президентом Руанды (18 новостей) «Виной всему — плотный график американского президента»

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало одним из самых ожидаемых. Трамп похвастался своими успехами в экономике и заверил, что для иностранных инвесторов пока лучшее время для ведения бизнеса в Соединенных Штатах.

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Обновлено в 07:46 Главе США пришлось улететь

Обновлено в 07:48 Во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, президент Украины Петр Порошенко так и не встретился с его американским коллегой Дональдом Трампом Причину этого сообщила журналистка одного из телеканалов США Маргарет Бреннан. «Секретарь президента США Рекс Тиллерсон остался в Давосе и просто встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Ему сообщили, что Трамп очень хотел встретиться ... Источник: Политека.