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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 07:48
Трамп заявил, что для него было честью встретиться с президентом Руанды

Трамп заявил, что для него было честью встретиться с президентом Руанды (18 новостей)

«Виной всему — плотный график американского президента»

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало одним из самых ожидаемых. Трамп похвастался своими успехами в экономике и заверил, что для иностранных инвесторов пока лучшее время для ведения бизнеса в Соединенных Штатах.

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Обновлено в 07:46 Главе США пришлось улететь

Обновлено в 07:48 Во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, президент Украины Петр Порошенко так и не встретился с его американским коллегой Дональдом Трампом Причину этого сообщила журналистка одного из телеканалов США Маргарет Бреннан. «Секретарь президента США Рекс Тиллерсон остался в Давосе и просто встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Ему сообщили, что Трамп очень хотел встретиться ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп заявил, что для него было честью встретиться с президентом Руанды»
Фото Трамп заявил, что для него было честью встретиться с президентом Руанды
Фото Порошенко не встретился с Трампом в Давосе
Фото Тиллерсон объяснил несостоявшуюся встречу Трампа и Порошенко в Давосе
Фото иллерсон объяснил, почему Трамп не встретился с Порошенко в Давосе
Фото Трампу не хватило времени на встречу с Порошенко
Фото Тиллерсон объяснил несостоявшуюся встречу Трампа и Порошенко в Давосе
Фото Трамп хотел, но не успел встретиться с Порошенко в Давосе - CBS
Фото Тиллерсон рассказал, почему Трамп и Порошенко не встретились в Давосе
Фото Тиллерсон назвал причину, почему Трамп не встретился с Порошенко
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Экономические Известия Экономические Известия  ·  26.01.18, 18:48 Президент Украины Петр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с Госсекретарем США Рексом Тиллерсон, который сообщил об отмене встречи с президентом США Дональдом Трампом.…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  26.01.18, 18:51 Во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе президента США Дональда Трампа освистали за его высказывания в адрес СМИ.
Канал 112 Канал 112  ·  26.01.18, 22:10 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что для него было честью встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме. Об этом свидетельствует пост в Twitter. "Для меня было честью встретиться…
Гордон Гордон  ·  27.01.18, 00:32 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе объяснил, что главе Белого дома Дональду Трампу не хватило времени для переговоров с ним, рассказала журналистка…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.01.18, 00:49 По словам журналистки пула Белого дома, Тиллерсон сообщил Порошенко, что встреча с Трампом не состоится.
Канал 112 Канал 112  ·  27.01.18, 03:14 Президент Украины Петр Порошенко не встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Давосе, несмотря на анонс украинского Министерства иностранных дел. 26 января в Швейцарии завершился Всемирный экономический…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 04:15 Президент США Дональд Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе из-за нехватки времени.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.01.18, 04:22 Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе. Но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон. Об этом Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал главе украинского…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.01.18, 04:33   Президент США Дональд Трамп не встретился в пятницу, 26 января, со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе из-за нехватки времени. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан…
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 04:37 По словам госсекретаря США Тиллерсона, в Давосе Трамп хотел встретиться с Порошенко, однако вернулся в Вашингтон из-за плотного графика.
Факты Факты  ·  27.01.18, 04:39 Виной всему — плотный график американского президента
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.01.18, 05:31 В рамках Всемирного экономического форума в Давосе у президента США Дональда Трампа 26 января не хватило времени на переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщила журналист телеканала…
РБК Украина РБК Украина  ·  27.01.18, 06:51 Президент Украины Петр Порошенко не встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе из-за плотного графика. Об этом говорится в сообщении на сайте мероприятия.Так, 26 января в Швейцарии завершился…
Главред Главред  ·  27.01.18, 07:12 Американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме.
Апостроф Апостроф  ·  27.01.18, 07:38 Встреча президента Украины Петра Порошенко и лидера США Дональда Трампа на полях всемирного форума в Давосе не состоялась из-за плотного рабочего графика последнего.
Обозреватель Обозреватель  ·  27.01.18, 07:46 Главе США пришлось улететь
Politeka Politeka  ·  27.01.18, 07:48 Во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, президент Украины Петр Порошенко так и не встретился с его американским коллегой Дональдом Трампом Причину этого сообщила журналистка одного…
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