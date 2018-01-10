Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ознакомил главу Белого дома Дональда Трамп с результатами переговоров делегаций Сеула и Пхеньяна 9 января.Президент США Дональд Трамп 10 января провел телефонный разговор с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Президент Ин ознакомил Трампа с итогами переговоров делегаций Южной Кореи и КНДР 9 января. Оба лидера подчеркнули важность продолжения "максимального давления на Северную Корею".
Трамп "выразил свою открытость" в проведении переговоров между США и КНДР "в подходящее время, при правильных обстоятельствах".
Также глава Белого дома сообщил, что официальную делегацию США на зимних Олимпийских играх возглавит вице-президент Майк Пенс.
9 января в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи, впервые с 2015 года прошли дипломатические переговоры между представителями двух стран.
Северокорейская сторона предложила отправить делегацию высокого ранга, артистов, спортсменов, а также журналистов на Олимпиаду, которая состоится с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Южнокорейские дипломаты выдвинули инициативу, чтобы спортсмены обеих стран вместе вышли на церемонии открытия и закрытия Игр.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сербия обвинила посла Украины в нарушении Венской конвенции и пригрозила "обычными мерами"
10 января президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны, так как после военного конфликта в 1950 1953 годах страны так и не подписали мирное соглашение.