Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР (3 новости) «Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить военный удар по КНДР, по крайней мере, до тех…»

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ознакомил главу Белого дома Дональда Трамп с результатами переговоров делегаций Сеула и Пхеньяна 9 января.Президент США Дональд Трамп 10 января провел телефонный разговор с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент Ин ознакомил Трампа с итогами переговоров делегаций Южной Кореи и КНДР 9 января. Оба лидера подчеркнули важность продолжения "максимального давления на Северную Корею".

Трамп "выразил свою открытость" в проведении переговоров между США и КНДР "в подходящее время, при правильных обстоятельствах".

Также глава Белого дома сообщил, что официальную делегацию США на зимних Олимпийских играх возглавит вице-президент Майк Пенс.

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9 января в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи, впервые с 2015 года прошли дипломатические переговоры между представителями двух стран.

Северокорейская сторона предложила отправить делегацию высокого ранга, артистов, спортсменов, а также журналистов на Олимпиаду, которая состоится с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Южнокорейские дипломаты выдвинули инициативу, чтобы спортсмены обеих стран вместе вышли на церемонии открытия и закрытия Игр.

10 января президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны, так как после военного конфликта в 1950 1953 годах страны так и не подписали мирное соглашение.