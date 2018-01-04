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Depo.ua Харьков Depo.ua Харьков · · Обновлено в 18:00
· Трамвай · Пресс-служба
Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты

Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты (4 новости)

«Движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный» - будет запрещено с…»

Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе Харьковского горсовета, движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга "Лосево" до разворотного круга "Юго-Восточная" - будет запрещено с 9:00 до 15:30 5 января. В мэрии отметили, что это связано с ремонтом трамвайных путей. В это время трамваи будут курсировать так: № 23: разворотный круг "Салтовское" - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг "Лосево"; № 26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст. м. "Киевская" - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - Лосево. Как сообщал Depo.Харьков , жители Салтовки жалуются на опасный участок дороги вблизи остановки.

Обновлено в 18:00 Движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный» - будет запрещено с 9:00 до 15:30 5 января. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей. В это время трамваи изменят движение следующим образом: № 23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Лосево»; № 26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - Лосево.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  04.01.18, 16:31 Движение трамваев по пр.
Городской Дозор Городской Дозор  ·  04.01.18, 16:46 Движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный» - будет запрещено с 9:00 до 15:30 5 января
057.ua 057.ua  ·  04.01.18, 18:00 Движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга &laquo;Лосево&raquo; до разворотного круга &laquo;Юго-Восточный&raquo; - будет запрещено с 9:00 до 15:30 5 января.…
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