Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты (4 новости) «Движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный» - будет запрещено с…»

Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе Харьковского горсовета, движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга "Лосево" до разворотного круга "Юго-Восточная" - будет запрещено с 9:00 до 15:30 5 января. В мэрии отметили, что это связано с ремонтом трамвайных путей. В это время трамваи будут курсировать так: № 23: разворотный круг "Салтовское" - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг "Лосево"; № 26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст. м. "Киевская" - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - Лосево. Как сообщал Depo.Харьков , жители Салтовки жалуются на опасный участок дороги вблизи остановки.

Обновлено в 18:00 Движение трамваев по пр. Московскому - на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный» - будет запрещено с 9:00 до 15:30 5 января. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей. В это время трамваи изменят движение следующим образом: № 23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Лосево»; № 26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - Лосево.