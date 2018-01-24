"Третьей силой" на Майдане, которая могла стрелять по митингующим со стороны отеля "Украина", были представители спецслужб РФ, считает Парубий (4 новости) «Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что третьей силой, которая могла стрелять по активистам Майдана в феврале 2014 года…»

Стрельбу во время событий Революции достоинства в Киеве начали представители спецслужб России, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время допроса по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Парубий в тот период был руководителем самообороны Майдана, передает Радио Свобода.

«Когда я говорю о «третьей силе», я имею в виду собственно российскую силу, а не некую условную «третью силу». Поэтому я считаю, что расстрелы начали представители спецслужб России», - сказал Парубий.

Спикер парламента добавил, что был против наличия какого-либо огнестрельного оружия и не видел никакого оружия на Майдане, в частности, охотничьего.

«Я только слышал, что кто-то из родственников погибших приехал с охотничьим оружием», - рассказал Парубий.

Ювелирные магазины обяжут сообщать о дорогих покупках украинцев

Он добавил, что когда услышал выстрелы на Майдане утром 20 февраля 2014, было сложно идентифицировать, откуда они могли быть.

«Создавалось впечатление, что это направление гостиницы «Украина», но было сложно идентифицировать конкретное место. И выстрелы в сторону Майдана шли со стороны гостиницы «Украина», - заявил Парубий.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

Оболонский райсуд в конце июня 2017 перешел на заочное рассмотрения дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.