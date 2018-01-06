Тридцать восемь работников завода компании Fujikura во Львовской области были госпитализированы с корью (4 новости) «Тридцать восемь работников крупного предприятия во Львовской области были госпитализированы с корью в период 17 декабря - 5 января»

Во Львовской области 38 работников крупного предприятия были госпитализированы с корью, вспышка которой сейчас также набирает обороты в Запорожье.

Об этом сообщает ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Речь идет о сотрудниках завода компании Fujikura во Львовской области, на предприятии работает более 1 тыс. человек.

Госпитализация длится 17 декабря –; 5 января. По состоянию на 6 января на лечении находится 26 человек, 12 выписали из больницы.

Сильный шторм в Новой Зеландии: За сутки уже четвертая область объявила…

Среди пострадавших –; жители Львова (26), 11 –; жители Львовской области, 1 –; житель Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, уже почти три тысячи украинцев больны корью. Новые вспышки инфекции зафиксированы в Запорожье и Днепре. Сотни человек слягли в больницы Одессы и Ивано-Франковска. В зоне риска как взрослые, так и дети.