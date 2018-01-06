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Тридцать восемь работников завода компании Fujikura во Львовской области были госпитализированы с корью

Тридцать восемь работников завода компании Fujikura во Львовской области были госпитализированы с корью (4 новости)

«Тридцать восемь работников крупного предприятия во Львовской области были госпитализированы с корью в период 17 декабря - 5 января»

Во Львовской области 38 работников крупного предприятия были госпитализированы с корью, вспышка которой сейчас также набирает обороты в Запорожье.

Об этом сообщает ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Речь идет о сотрудниках завода компании Fujikura во Львовской области, на предприятии работает более 1 тыс. человек.

Госпитализация длится 17 декабря –; 5 января. По состоянию на 6 января на лечении находится 26 человек, 12 выписали из больницы.

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Среди пострадавших –; жители Львова (26), 11 –; жители Львовской области, 1 –; житель Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, уже почти три тысячи украинцев больны корью. Новые вспышки инфекции зафиксированы в Запорожье и Днепре. Сотни человек слягли в больницы Одессы и Ивано-Франковска. В зоне риска как взрослые, так и дети.

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.01.18, 16:50 Тридцать восемь работников крупного предприятия во Львовской области были госпитализированы с корью в период 17 декабря - 5 января
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.18, 17:03 Количество больных корью рабочих на японском заводе "Фуджикура" во Львовской области, выросла с девяти состоянию на 18 декабря до 38 работников, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов…
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