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Украина
Гордон Гордон · · Обновлено в 12:27
· СБУ · Боевики · Террористы · Законная сила · Область · Январь · Луганская область
Трое боевиков, два диверсанта и пособник террористов получили сроки, - СБУ

Трое боевиков, два диверсанта и пособник террористов получили сроки, - СБУ (5 новостей)

«Судебные решения вступили в законную силу»

В СБУ сообщили, что в январе 2018 года вступили в законную силу судебные решения, которыми несколько боевиков и их пособников осуждены на сроки от двух до десяти лет.В Луганской области по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) к различным срокам заключения приговорили трех боевиков, двух диверсантов и одного пособника террористических организаций отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Трижды судимый представитель террористической группировки "Призрак" был осужден к 10 годам лишения свободы. Он вышел из состава террористической группировки и скрывался в Рубежном, где и был задержан оперативниками спецслужб.

Житель села Голубовки Луганской области приговорен к пяти годам заключения. Он состоял во "втором армейском корпусе ЛНР", дежурил на незаконных блокпостах боевиков и был задержан при попытке вооруженного проникновения на подконтрольную украинской власти территорию.

К трем годам и трем месяцам лишения свободы приговорили жителя Первомайска, который по делам бизнеса регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений сил АТО и передавал эти данные террористам "МГБ ЛНР".

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Задержанный сотрудниками СБУ в начале июня 2016 года представитель террористической группировки "МВД ЛНР" получил два года и пять месяцев тюрьмы.

Еще двух диверсантов, которые планировали террористические акты на нескольких объектах в Лисичанске, приговорили к двум годам заключения с конфискацией имущества.

В январе 2018 года судебные решения вступили в законную силу.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Обновлено в 12:02 Трижды судимый представитель террористической группировки "Призрак" был осужден к 10 годам лишения свободы. Он вышел из состава террористической группировки и скрывался в Рубежном, где и был задержан оперативниками спецслужб.

Обновлено в 12:27 На Луганщине по материалам Службы безопасности Украины к различным срокам заключения приговорены трое наемников РФ, двое диверсантов и одного пособника террористических организаций ОРДЛО.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трое боевиков, два диверсанта и пособник террористов получили сроки, - СБУ»
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