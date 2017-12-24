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ТСН ТСН · · Обновлено в 10:52
Тропический шторм на Филиппинах: Число погибших увеличилось до 200

Тропический шторм на Филиппинах: Число погибших увеличилось до 200 (7 новостей и 1 видео)

«Еще более 270 тысяч жителей пострадали»

Разрушительное наводнение и оползни унесли жизни более сотни людей в Филиппинах. Десятки пропали без вести. Трагические последствия принес шторм Тембин. После мощных ливней реки вышли из берегов, затопили города и поселки и размыли почву. Потоки камней и грязи уничтожали дома и хоронили их жителей. В пострадавших регионах нет света и связи, что затрудняет работу спасателей.

Обновлено в 09:16 Об этом сообщает DW со ссылкой на местные власти. 

Обновлено в 10:52 На Филиппинах в результате наводнений и оползней, которые вызвал тропический шторм, уже погибло около 200 человек. Еще 69 человек числятся пропавшими без вести.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тропический шторм на Филиппинах: Число погибших увеличилось до 200»
Фото Число жертв наводнений и оползней, вызванных штормом на Филиппинах, достигло 200 человек
Фото Количество жертв мощного шторма на Филиппинах возросло до около двух сотен
Фото Тропический шторм на Филиппинах: Количество погибших увеличилось до 200
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.12.17, 07:48 На Филиппинах количество погибших в результате наводнения и оползней возросло до 200 человек
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.17, 08:34 Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, достигло 200 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.12.17, 09:05 Еще более 270 тысяч жителей пострадали.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  24.12.17, 09:16 На Филиппинах количество погибших в результате наводнения и оползней увеличилось до 200 человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на местные власти.  Наибольшие потери понесла провинция Северный Ланао.…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  24.12.17, 10:52 На Филиппинах в результате наводнений и оползней, которые вызвал тропический шторм, уже погибло около 200 человек. Еще 69 человек числятся пропавшими без вести.
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