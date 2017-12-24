Тропический шторм на Филиппинах: Число погибших увеличилось до 200 (7 новостей и 1 видео) «Еще более 270 тысяч жителей пострадали»

Разрушительное наводнение и оползни унесли жизни более сотни людей в Филиппинах. Десятки пропали без вести. Трагические последствия принес шторм Тембин. После мощных ливней реки вышли из берегов, затопили города и поселки и размыли почву. Потоки камней и грязи уничтожали дома и хоронили их жителей. В пострадавших регионах нет света и связи, что затрудняет работу спасателей.

Обновлено в 09:16 Об этом сообщает DW со ссылкой на местные власти.

Обновлено в 10:52 На Филиппинах в результате наводнений и оползней, которые вызвал тропический шторм, уже погибло около 200 человек. Еще 69 человек числятся пропавшими без вести.