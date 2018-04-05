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Трудовая миграция из Украины является нормальным процессом интеграции в европейский рынок труда, - Порошенко

Трудовая миграция из Украины является нормальным процессом интеграции в европейский рынок труда, - Порошенко (5 новостей)

«Президент назвал повышение зарплат основным путем прекращения оттока рабочей силы»

Президент Украины Петр Порошенко считает, что повышения зарплат в стране является основным путем прекращения оттока рабочей силы из Украины в страны Евросоюза.Президент Украины Петр Порошенко заявил, что трудовая миграция из Украины является нормальным процессом интеграции страны в европейский рынок труда с которым сталкивалась все новые члены Евросоюза. Об этом он заявил на совещании по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы имеем тревожную тенденцию работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы. Уже нет проблемы безработицы проблема есть с точностью на оборот. Понятно, что это есть "средняя температура по палате". Где-то людям негде работать, а где-то на квалифицированную рабочую силу охотятся рекрутеры, в том числе и иностранные. Подписание соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Украина становится частью европейского рынка труда. С этим сталкивались все новые члены ЕС", заявил Порошенко.

Он отметил, что это побуждает бизнес увеличивать заработную плату в Украине.

"Я хочу отметить, что тенденция очень позитивная. Например, в Киеве в феврале средняя заработная плата достигла уже более 14 тыс. грн. И это выход и это мое обращения к работодателям, которые должны платить людям больше, платить легально, чтобы у них было меньше желания ехать за границу, рушить семьи и создавать социальное напряжения", добавил президент.

Средняя зарплата в феврале составила 7828 грн и вдвое превысила минимальный…
Средняя зарплата в феврале составила 7828 грн и вдвое превысила минимальный…

При этом, Порошенко подчеркнул, что благоприятную среду нужно также создавать и для бизнеса.

Почти каждый третий гражданин Украины задумывался об эмиграции, каждый четвертый не верит, что Украина встанет на ноги как независимое государство. Такие данные получены в ходе исследования общественного мнения, которое провел Киевский международный институт социологии по заказу ZN.UA с 21 ноября по 15 декабря 2017 года.

В июне 2016 года директор консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами Украины легально находится около 5 млн украинцев, и это число растет.

После вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом в Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться, сообщил 28 декабря прошлого года министр социальной политики Андрей Рева. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии.

По данным Госстата, в прошлом году больше всего украинцев выезжали в Польшу 9 990 978.

28 февраля 2018 года в НБУ заявили, что в ближайшие 2-3 года трудовая миграция из Украины будет расти.

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