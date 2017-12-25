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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:40
· Мэр · Административные услуги · Мэр Киева
Труханов извинился перед сотрудникам патрульной полиции, которых обижала остановленная за пьяное вождение Тирновенко

Труханов извинился перед сотрудникам патрульной полиции, которых обижала остановленная за пьяное вождение Тирновенко (17 новостей и 1 видео)

«Через скандал женщины отдали ключи от машины»

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием начальницы отдела департамента предоставления административных услуг, которая устроила схватку с полицией.

Заявление он сделал в своем Facebook.

Труханов назвал поведение чиновницы недостойным и выразил сожаление по поводу поведения женщины.

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Обновлено в 21:40 "В первую очередь от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления", – написал Труханов.

Обновлено в 21:40 Стало известно, что ждет одесскую чиновницу, которая вы пьяном виде устроила форсаж по городским улицам с ребенком в салоне В частности, известно, что Диану Тирновенко, которая занимает пост заместителя начальника департамента предоставления административный услуг Одесского городского сонета, ждут неприятности на работе. Так, городской голова Одессы Геннадий Труханов пообещал провести «соответствующие кадровые решения». «Подобное поведение, а ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Труханов извинился перед сотрудникам патрульной полиции, которых обижала остановленная за пьяное вождение Тирновенко»
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048.ua 048.ua  ·  25.12.17, 14:53 Мэр Одессы прокомментировал ситуацию с чиновницей, которая пьяной гоняла по городу с ребенком, материлась на полицейских и кидалась на журналистов.
Факты Факты  ·  25.12.17, 15:29 Градоначальник согласился, что подобные выходки недопустимы
Униан Униан  ·  25.12.17, 16:52 Он добавил, что такое поведение является недопустимым для работника местного самоуправления.
Обозреватель Обозреватель  ·  25.12.17, 17:39 Женщина рассекала за рулем по городу и нападала на полицейских
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  25.12.17, 17:53 Чиновник также извинился перед патрульными, которых оскорбляла женщина
Главред Главред  ·  25.12.17, 18:35 Одесский градоначальник Геннадий Труханов также принес извинения патрульным полицейским.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.12.17, 18:59 Одесский городской голова Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием сотрудницы отдела гордепартамента предоставления админуслуг.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.12.17, 18:59 Одесский городской голова Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием сотрудницы отдела гордепартамента предоставления админуслуг
УНН УНН  ·  25.12.17, 19:11 "Согласно ст 130, ч 1 (Кодекса Украины об административных правонарушениях) нарушителя грозит штраф в размере 10,2 тысячи гривен, и лишение права управления автомобилем", - отметила О.Марченко. По ее…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.12.17, 19:31 Одесский городской голова Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием сотрудницы отдела гордепартамента предоставления админуслуг. Об этом говорится на Facebook-странице чиновника. "Во-первых,…
Новое Время Новое Время  ·  25.12.17, 19:58 Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на инцидент с участием начальницы отдела департамента предоставления административных услуг, которую остановили за пьяную езду
Гордон Гордон  ·  25.12.17, 20:23 Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал в ближайшее время принять кадровые решения в отношении сотрудницы Одесского горсовета Дианы Тирновенко.Мэр Одессы Геннадий Труханов извинился в Facebook за инцидент…
Сегодня Сегодня  ·  25.12.17, 20:25 С женщиной в автомобиле находился ребенок. Полиция Одессы передаст в суд дело в отношении сотрудницы Департамента предоставления административных услуг городского совета, которая управляла автомобилем…
ТСН ТСН  ·  25.12.17, 20:28 Через скандал женщины отдали ключи от машины
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.12.17, 21:40 Мэр Одессы Геннадий Труханов извинился за инцидент с участием замначальника отдела департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Дианы Тирновенко, которую остановила патрульная…
Politeka Politeka  ·  25.12.17, 21:40 Стало известно, что ждет одесскую чиновницу, которая вы пьяном виде устроила форсаж по городским улицам с ребенком в салоне В частности, известно, что Диану Тирновенко, которая занимает пост заместителя…
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