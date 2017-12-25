Труханов извинился перед сотрудникам патрульной полиции, которых обижала остановленная за пьяное вождение Тирновенко (17 новостей и 1 видео) «Через скандал женщины отдали ключи от машины»

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием начальницы отдела департамента предоставления административных услуг, которая устроила схватку с полицией.

Заявление он сделал в своем Facebook.

Труханов назвал поведение чиновницы недостойным и выразил сожаление по поводу поведения женщины.

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Обновлено в 21:40 "В первую очередь от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления", – написал Труханов.

Обновлено в 21:40 Стало известно, что ждет одесскую чиновницу, которая вы пьяном виде устроила форсаж по городским улицам с ребенком в салоне В частности, известно, что Диану Тирновенко, которая занимает пост заместителя начальника департамента предоставления административный услуг Одесского городского сонета, ждут неприятности на работе. Так, городской голова Одессы Геннадий Труханов пообещал провести «соответствующие кадровые решения». «Подобное поведение, а ... Источник: Политека.