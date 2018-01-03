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Общество
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 17:42
· Заместитель
Тука: Нет никакого греха, если СБУ проверит освобожденных заложников

Тука: Нет никакого греха, если СБУ проверит освобожденных заложников (6 новостей)

«Как проходит реабилитация освобожденных заложников Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb»

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что освобожденные заложники нуждаются в помощи психологов.

Обновлено в 16:11 Заложники, которые были освобождены 27 декабря, проходят специальную проверку в СБУ. Об этом в эфире 112.Украина заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. «Все абсолютно без исключения проходят специальную проверку в Службе ...

Обновлено в 17:42 Как проходит реабилитация освобожденных заложников Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  03.01.18, 12:51 По информации замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, все бывшие узники проходят проверку
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 13:01 Освобожденные из плена боевиков ОРДЛО заложники проходят специальную проверку Службы безопасности Украины, потому что у правоохранителей есть к ним ряд вопросов.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.01.18, 14:34 Все украинские заложники, которые были освобождены 27 декабря, проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины
Хвиля Хвиля  ·  03.01.18, 16:11 Заложники, которые были освобождены 27 декабря, проходят специальную проверку в СБУ. Об этом в эфире 112.Украина заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.18, 17:42 Как проходит реабилитация освобожденных заложников Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb
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