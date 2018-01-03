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Тука: Нет никакого греха, если СБУ проверит освобожденных заложников (6 новостей) «Как проходит реабилитация освобожденных заложников Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb»

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что освобожденные заложники нуждаются в помощи психологов.

Обновлено в 16:11 Заложники, которые были освобождены 27 декабря, проходят специальную проверку в СБУ. Об этом в эфире 112.Украина заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. «Все абсолютно без исключения проходят специальную проверку в Службе ...

Обновлено в 17:42 Как проходит реабилитация освобожденных заложников Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb