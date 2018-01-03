Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными (12 новостей) «В работе задействовано множество участников»

Уже в эту пятницу, 5 января, состоится встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ЛДНР". Об этом сообщил в эфире "112 Украина" замминистра юстиции Денис Чернышов.

"Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число (января, - ред.) Геращенко (Ирина, - ред.) назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы", - сообщил он.

Чиновник также добавил, что после 9 числа начнет решаться вопрос о восстановлении утраченных документов освобожденными из плена в конце 2017 года украинскими гражданами.

Ранее президент Петр Порошенко поручил начать новый переговорный процесс по обмену пленными. Одной из возможных формул обмена называют "74 на 29", при которой на подконтрольную Украине территорию вернутся почти три десятка граждан. Также известно, что 10 января обмен пленными обсудят члены Минской переговорной группы.

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Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.

Обновлено в 17:40 Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО, запланирована на пятницу, 5 января. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

Обновлено в 17:52 Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО, запланирована на пятницу, 5 января.