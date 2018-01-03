  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными
Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 17:52
· Минюст · Встреча · Январь
Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными

Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными (12 новостей)

«В работе задействовано множество участников»

Уже в эту пятницу, 5 января, состоится встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ЛДНР". Об этом сообщил в эфире "112 Украина" замминистра юстиции Денис Чернышов.

"Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число (января, - ред.) Геращенко (Ирина, - ред.) назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы", - сообщил он.

Чиновник также добавил, что после 9 числа начнет решаться вопрос о восстановлении утраченных документов освобожденными из плена в конце 2017 года украинскими гражданами.

Ранее президент Петр Порошенко поручил начать новый переговорный процесс по обмену пленными. Одной из возможных формул обмена называют "74 на 29", при которой на подконтрольную Украине территорию вернутся почти три десятка граждан. Также известно, что 10 января обмен пленными обсудят члены Минской переговорной группы.

Саакашвили подал в суд на Минюст из-за экстрадиционной проверки
Саакашвили подал в суд на Минюст из-за экстрадиционной проверки

Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.

Обновлено в 17:40 Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО, запланирована на пятницу, 5 января. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

Обновлено в 17:52 Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО, запланирована на пятницу, 5 января.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными»
Фото Минюст назвал дату встречи всех вовлеченных в процесс возможного обмена заложников
Фото В Минюсте рассказали о подготовке к новому этапу обмена пленными: 5 января пройдет профильная встреча
Фото Обмен пленными с "Л/ДНР": стала известна дата новых переговоров
Фото Переговоры об освобождении остальных заложников из ОРДЛО начнутся 5 января
Фото Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  03.01.18, 14:23 По мнению замглавы МинАТО, следующий этап обмена может начаться в январе-феврале.
Апостроф Апостроф  ·  03.01.18, 14:57 Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что очередной обмен пленными на Донбассе может состояться в январе-феврале 2018 года.
Униан Униан  ·  03.01.18, 15:50 На встрече будет обсуждаться новый процесс возможной передачи заложников.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 16:17 Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО запланирована на пятницу, 5 января.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  03.01.18, 16:20 Встреча созвана по инициативе вице-спикера парламента Ирины Геращенко
Обозреватель Обозреватель  ·  03.01.18, 16:50 В работе задействовано множество участников
Газета День Газета День  ·  03.01.18, 16:58 Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО запланирована на пятницу, 5 января. Об этом заявил заместитель министра юстиции…
Depo.ua Depo.ua  ·  03.01.18, 16:59 Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает Depo.ua со ссылкой на Украинскую правду. "Очень много как государственных учреждений, так и общественных деятелей, которые участвуют…
Сегодня Сегодня  ·  03.01.18, 17:22 Заместитель главы Минюста рассказал о будущих переговорах. Очередные переговоры по освобождению украинских заложников, которые остаются в плену боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" запланированы на пятницу,…
ИС ИС  ·  03.01.18, 17:40 Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО, запланирована на пятницу, 5 января. Об этом заявил заместитель министра юстиции…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.01.18, 17:52 Очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО, запланирована на пятницу, 5 января.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными

Тука рассказал, когда может состояться новый этап по обмену пленными
В МВД рассказали, почему за новые ограничения еще действуют старые штрафы

В МВД рассказали, почему за новые ограничения еще действуют старые…
Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса

Порошенко подписал закон, который упростит привлечение инвестиций и работу бизнеса
Спикер Сейма Литвы: в отношениях с РФ не будет изменений, пока не изменится позиция Москвы

Спикер Сейма Литвы: в отношениях с РФ не будет изменений,…
В Кабмине предлагают еще поднять “минималку”

В Кабмине предлагают еще поднять “минималку”
&quot;Конфликт не замороженный, а пожароопасный&quot;: глава МИД Германии о войне на Донбассе

"Конфликт не замороженный, а пожароопасный": глава МИД Германии о войне…
В Украине стартовал новый этап подачи е-деклараций: кто обязан отчитаться о доходах

В Украине стартовал новый этап подачи е-деклараций: кто обязан отчитаться…
Госбюджет-2018 выделил свыше 1,7 млрд грн на жилье для военнослужащих

Госбюджет-2018 выделил свыше 1,7 млрд грн на жилье для военнослужащих
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мін&#039;юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників

Мін'юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників
Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно

Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно
В ближайший час столицу накроет туман

В ближайший час столицу накроет туман
&amp;quot;Динамо&amp;quot; вступило в переговоры с &amp;quot;Янг Бойз&amp;quot; по защитнику

"Динамо" вступило в переговоры с "Янг Бойз" по защитнику
Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino

Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino
Прочность Бруклинского моста проверяли слонами

Прочность Бруклинского моста проверяли слонами
Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018

Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018
Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа

Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.