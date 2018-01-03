  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена боевиков
Мир
Новое Время Новое Время · · Обновлено в 17:39
· Арест · Пакистан
Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена боевиков

Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена боевиков (10 новостей и 1 видео)

«Из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц»

Освобожденного из плена талибов в Пакистане канадца Джошуа Бойла арестовали в Оттаве.

Обновлено в 17:09 "Мы не можем сказать, что люди проходят реабилитацию, люди проходят лечение по их желанию и волеизъявлению. Возможность получить медицинскую, реабилитационную помощь оказана всем. Военные могут пройти ее на базе военных госпиталей, гражданские освобожденные лица могут пройти на базе медицинских учреждений,…

Обновлено в 17:39 Некоторые из тех, кто был освобожден из плена российско-оккупационных войск на Донбассе отказались от прохождения реабилитации из-за большого внимания со стороны общественности и прессы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена боевиков»
Фото Освобожденного из пятилетнего плена талибов канадца арестовали в Оттаве
Фото Большой обмен пленными: Тука рассказал, кто значится в списке освобожденных из плена боевиков
Фото Среди освобожденных заложников есть подозреваемые в содействии боевикам на Донбассе – Тука
Фото Освобожденные из плена украинцы рассказали о жизни на свободе: Реабилитация, работа и ожидание СБУ
Фото Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании «ЛДНР» – Тука
Фото Часть лиц, освобожденных из плена отказались от лечения из-за давления общественности и прессы, - представитель Порошенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 12:47 Из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц.
Апостроф Апостроф  ·  03.01.18, 13:18 Украинцы, которые были недавно освобождены из плена боевиков на Донбассе, могли передать противнику определенную информацию. Некоторые из них подозреваются в дезертирстве и мошенничестве.
Униан Униан  ·  03.01.18, 14:41 Некоторых освобожденных гражданских лиц подозревают и в мошенничестве.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 15:45 Правоохранители проверяют как освобожденных военных, так и гражданских.
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.18, 16:19 Освобожденные из плена украинцы в эфире "112 Украина" поделились своими планами на будущее и рассказали о том, как проходит процесс их возвращения к свободной жизни. Боец отдельного мотопехотного батальона…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.01.18, 16:35 Среди освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе есть подозреваемые в финансировании терроризма. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных…
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.18, 17:09 Несколько человек из числа освобожденных из плена боевиков ОРДЛО отказались от прохождения реабилитации из-за неожиданного давления со стороны общественности и прессы. Об этом в комментарии "112 Украина"…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 17:39 Некоторые из тех, кто был освобожден из плена российско-оккупационных войск на Донбассе отказались от прохождения реабилитации из-за большого внимания со стороны общественности и прессы.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Умер лидер, к которому прислушивались миллионы людей во всем мире

Умер лидер, к которому прислушивались миллионы людей во всем мире
Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена боевиков

Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена…
Пассажир рейса Ryanair пытался покинуть самолет через аварийный выход

Пассажир рейса Ryanair пытался покинуть самолет через аварийный выход
В Иране проходят митинги в поддержку властей

В Иране проходят митинги в поддержку властей
Пэрис Хилтон заявила, что выходит замуж за актера с украинскими корнями

Пэрис Хилтон заявила, что выходит замуж за актера с украинскими…
В Сирии во время сопровождения военного конвоя разбился российский вертолет, двое погибших

В Сирии во время сопровождения военного конвоя разбился российский вертолет,…
Италия начинает председательство в ОБСЕ, обещает поддержку Украине

Италия начинает председательство в ОБСЕ, обещает поддержку Украине
США созывают экстренное заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в Иране

США созывают экстренное заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мін&#039;юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників

Мін'юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників
Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно

Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно
В ближайший час столицу накроет туман

В ближайший час столицу накроет туман
&amp;quot;Динамо&amp;quot; вступило в переговоры с &amp;quot;Янг Бойз&amp;quot; по защитнику

"Динамо" вступило в переговоры с "Янг Бойз" по защитнику
Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino

Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino
Прочность Бруклинского моста проверяли слонами

Прочность Бруклинского моста проверяли слонами
Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018

Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018
Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа

Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.