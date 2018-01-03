Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена боевиков (10 новостей и 1 видео) «Из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц»

Освобожденного из плена талибов в Пакистане канадца Джошуа Бойла арестовали в Оттаве.

Обновлено в 17:09 "Мы не можем сказать, что люди проходят реабилитацию, люди проходят лечение по их желанию и волеизъявлению. Возможность получить медицинскую, реабилитационную помощь оказана всем. Военные могут пройти ее на базе военных госпиталей, гражданские освобожденные лица могут пройти на базе медицинских учреждений,…

Обновлено в 17:39 Некоторые из тех, кто был освобожден из плена российско-оккупационных войск на Донбассе отказались от прохождения реабилитации из-за большого внимания со стороны общественности и прессы.