Тука рассказал, сколько уже идентифицировали кадровых военных РФ, которые захватывали Крым (11 новостей) «В МинВОТ поделились информацией»

Украинской стороне удалось идентифицировала 1500 российских кадровых военных, оккупировали Крым и еще несколько десятков тысяч, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНИАН.

"По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различных судебных инстанций, не только к МКС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше - это те материалы, которые собраны неправительственными организациями", - отметил он.

Чиновник отметил, когда Минюст и МИД начали свою деятельность в исках по России в Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека, им не хватало доказательной базы, не хватало показаний.

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"Те показания, которые давала украинская сторона в международных судах с точки зрения фиксации события, в документальном оформлении значительно проигрывали соответствующим материалам, которые подавала против Украины Россия ... тогда я познакомил работников МИД и Минюста с тремя ресурсами -" Стоптерор ", InformNapalm и "Миротворец", и сейчас два первых ресурсы как официальная сторона обвинения привлечены к всех судебных процессов. Ребята из "Миротворца" не могут себе позволить такой роскоши - быть публичными лицами ", - сказал он.

По его словам, по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных - более 1,5 тыс. кадровых военных.

"Что касается событий на Донбассе - установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", - рассказал Тука, отметив, что лица были установлены в начале 2015 года.

Россияне возили боеприпасы, как им хотелось, по всему Крыму, проводили обучение без всякого согласования с украинской стороной. Рассказал координатор центра "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Обновлено в 14:41 В частности, Тука отметил, что среди переданных в судебные инстанции материалов 80% собрано неправительственными организациями, в том числе, такими как "Стоптеррор", InformNapalm и "Миротворец".

Обновлено в 14:46 Идентифицировано по состоянию на сейчас более 1,5 тысячи кадровых российских военных, участвовавших в аннексии Крыма