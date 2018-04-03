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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 14:46
· Военные · Аннексированный Крым · Боевые действия
Тука рассказал, сколько уже идентифицировали кадровых военных РФ, которые захватывали Крым

Тука рассказал, сколько уже идентифицировали кадровых военных РФ, которые захватывали Крым (11 новостей)

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Украинской стороне удалось идентифицировала 1500 российских кадровых военных, оккупировали Крым и еще несколько десятков тысяч, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНИАН.

"По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различных судебных инстанций, не только к МКС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше - это те материалы, которые собраны неправительственными организациями", - отметил он.

Чиновник отметил, когда Минюст и МИД начали свою деятельность в исках по России в Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека, им не хватало доказательной базы, не хватало показаний.

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"Те показания, которые давала украинская сторона в международных судах с точки зрения фиксации события, в документальном оформлении значительно проигрывали соответствующим материалам, которые подавала против Украины Россия ... тогда я познакомил работников МИД и Минюста с тремя ресурсами -" Стоптерор ", InformNapalm и "Миротворец", и сейчас два первых ресурсы как официальная сторона обвинения привлечены к всех судебных процессов. Ребята из "Миротворца" не могут себе позволить такой роскоши - быть публичными лицами ", - сказал он.

По его словам, по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных - более 1,5 тыс. кадровых военных.

"Что касается событий на Донбассе - установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", - рассказал Тука, отметив, что лица были установлены в начале 2015 года.

Россияне возили боеприпасы, как им хотелось, по всему Крыму, проводили обучение без всякого согласования с украинской стороной. Рассказал координатор центра "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Обновлено в 14:41 В частности, Тука отметил, что среди переданных в судебные инстанции материалов 80% собрано неправительственными организациями, в том числе, такими как "Стоптеррор", InformNapalm и "Миротворец".

Обновлено в 14:46 Идентифицировано по состоянию на сейчас более 1,5 тысячи кадровых российских военных, участвовавших в аннексии Крыма

ФОТО К НОВОСТИ: «Тука рассказал, сколько уже идентифицировали кадровых военных РФ, которые захватывали Крым»
Фото Тука рассказал, сколько уже идентифицировали кадровых военных РФ, которые захватывали Крым
Фото Тука рассказал о прогрессе идентификации военных РФ, воевавших в Украине
Фото Украина рассекретила российских военных, которые захватывали Крым
Фото Идентифицированы более тысячи российских военных, захватывавшие Крым
Фото Украина идентифицировала десятки тысяч воевавших на Донбассе военных РФ, - Тука
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.04.18, 12:58 Украинская сторона идентифицировала значительное количество российских кадровых военных, которые аннексировали Крым и принимали участие в боевых действиях на Донбассе.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 13:03 Идентифицировано 1,5 тыс.кадровых военных РФ, которые захватывали Крым, и еще несколько десятков тысяч, воевавших на Донбассе.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 13:23 Украинская сторона идентифицировала значительное количество российских кадровых военных, которые оккупировали Крым и принимали участие в боевых действиях на Донбассе.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 13:29 Установлены также несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий в Донбассе, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 13:43 Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил об идентификации 1,5 тыс. кадровых военных РФ, которые захватывали Крым и еще нескольких…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 14:21 На данный момент было идентифицировано более 1,5 тысячи российский кадровых военных, которые принимали участие в аннексии Крыма.
Facenews Facenews  ·  03.04.18, 14:25 Украинской стороне удалось идентифицировать 1500 российских кадровых военных, которые оккупировали Крым и еще несколько десятков тысяч, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.Об этом…
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 14:29 В МинВОТ поделились информацией
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 14:41 Украина идентифицировала десятки тысяч российских кадровых военных, которые воевали на Донбассе и аннексировали Крым. Об этом в ходе круглого стола "Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.04.18, 14:46 Идентифицировано по состоянию на сейчас более 1,5 тысячи кадровых российских военных, участвовавших в аннексии Крыма
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