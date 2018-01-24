Тука спрогнозировал, когда начнут печатать паспорта для жителей ОРДЛО

Украинские паспорта для жителей временно оккупированных территорий будут изготавливать вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает УНИАН.

Как сообщается, документы смогут получить взрослые жители временно неподконтрольных Украине территорий и дети, достигшие 16-летнего возраста. Для этих целей уже закупили несколько комплектов оборудования.

"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать", - сказал Тука.

По словам замминистра, это делается для того, чтобы у жителей оккупированных районов больше не было необходимости перемещаться вглубь Украины и ждать получения паспорта несколько месяцев.

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Ранее Тука сообщал, что в ДНР затоплены 18 антрацитовых шахт.

Обновлено в 19:05 "Болезненным вопросом для переселенцев и для людей, проживающих на оккупированных территориях, является документооборот, получение документов, справок и разрешений. Поэтому мы уже закупили несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии разграничения. Это позволит молодым…

Обновлено в 19:18 Предполагается, что это позволит молодым людям, которые достигли 16 лет и проживают на оккупированных территориях, получить легальный документ, не дожидаясь очереди по несколько месяцев. Он также отметил, что оборудование может заработать в январе или феврале.