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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:18
· Житель · Паспорт
Тука спрогнозировал, когда начнут печатать паспорта для жителей ОРДЛО

Тука спрогнозировал, когда начнут печатать паспорта для жителей ОРДЛО (10 новостей)

«Неподалеку линии соприкосновения оборудуют условия для изготовления паспортов.  »

Украинские паспорта для жителей временно оккупированных территорий будут изготавливать вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает УНИАН.

Как сообщается, документы смогут получить взрослые жители временно неподконтрольных Украине территорий и дети, достигшие 16-летнего возраста. Для этих целей уже закупили несколько комплектов оборудования.

"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать", - сказал Тука.

По словам замминистра, это делается для того, чтобы у жителей оккупированных районов больше не было необходимости перемещаться вглубь Украины и ждать получения паспорта несколько месяцев.

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Ранее Тука сообщал, что в ДНР затоплены 18 антрацитовых шахт.

Обновлено в 19:05 "Болезненным вопросом для переселенцев и для людей, проживающих на оккупированных территориях, является документооборот, получение документов, справок и разрешений. Поэтому мы уже закупили несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии разграничения. Это позволит молодым…

Обновлено в 19:18 Предполагается, что это позволит молодым людям, которые достигли 16 лет и проживают на оккупированных территориях, получить легальный документ, не дожидаясь очереди по несколько месяцев. Он также отметил, что оборудование может заработать в январе или феврале.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тука спрогнозировал, когда начнут печатать паспорта для жителей ОРДЛО»
Фото Тука спрогнозировал, когда начнут печатать паспорта для жителей ОРДЛО
Фото Жителям ОРДЛО упростят получение украинского паспорта - Тука
Фото Для жителей ОРДЛО упростят получение украинских паспортов
Фото Тука сообщил, когда украинские паспорта начнут печатать на линии разграничения
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.01.18, 15:05 Новое оборудование для печати украинских паспортов для жителей оккупированных территории ОРДЛО заработает на Донбассе уже в январе-феврале 2018 года.
Телеграф Телеграф  ·  24.01.18, 16:22 Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука надеется, что новое оборудование для печати паспортов жителям ОРДЛО скоро заработает.
Украинская правда Украинская правда  ·  24.01.18, 17:42 Около линии соприкосновения на Донбассе установят оборудование для печати украинских паспортов, чтобы жители оккупированных территорий не ехали за ними вглубь страны.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.01.18, 18:05 Неподалеку линии соприкосновения оборудуют условия для изготовления паспортов.  
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  24.01.18, 18:25 Около линии соприкосновения на Донбассе установят оборудование для печати украинских паспортов, чтобы жителям оккупированных территорий не приходилось ехать за ними вглубь страны. Об этом сообщил…
Facenews Facenews  ·  24.01.18, 18:25 Украинские паспорта для жителей временно оккупированных территорий будут изготавливать вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно…
ForUm ForUm  ·  24.01.18, 18:52 Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассчитывает, что новое оборудование для печати украинских паспортов для жителей ОРДЛО заработает на Донбассе уже в январе-феврале…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  24.01.18, 19:05 Украинские паспорта для переселенцев начнут печатать прямо на линии разграничения. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  24.01.18, 19:18 Такими сведениями поделился на пресс-конференции заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, уже закуплено несколько комплектов…
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