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Происшествия
УНН УНН · · Обновлено в 18:48
· Заместитель · Линия соприкосновения
Тука: Украинцы пересекали линию разграничения на Донбассе более 11 млн раз

Тука: Украинцы пересекали линию разграничения на Донбассе более 11 млн раз (5 новостей)

«В прошлом году граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 миллионов раз»

"За 2017 около 11,5 млн наших граждан пересекли линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

По словам заместителя министра, в прошлом году было создано 4 мобильные группы, которые работают на КПВВ, со специалистами юристами для того, чтобы люди, проживающие на неконтролируемых территориях, имели возможность получить юридическую правовую помощь, не заезжая на территорию Украины, а непосредственно возле линии столкновения.

"Юридическая помощь была оказана почти 36 тысячам наших граждан. Практически 89 тысяч человек обратились в службу занятости. К сожалению, должен отметить, что по всем социологическим опросам, на первом месте переселенцы обычно называют проблемы жилья, на втором - проблему медицинских услуг и на третьем месте обычно идет работа", - рассказал он.

Как сообщал УНН, в Украину из территории РФ в 2017 году удалось вернуть 13 детей-сирот.

Кабмин уволил заместительницу Авакова Дееву
Кабмин уволил заместительницу Авакова Дееву

Обновлено в 17:46 По словам заместителя министра, в прошлом году было создано 4 мобильные группы, которые работают на КПВВ, со специалистами юристами для того, чтобы люди, проживающие на неконтролируемых территориях, имели возможность получить юридическую правовую помощь, не заезжая на территорию Украины, а непосредственно…

Обновлено в 18:48 В прошлом году линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей пересекло более 11 млн граждан Украины. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "За 2017 около 11,5 млн наших граждан пересекли линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей", - отметил он. По словам заместителя министра, в прошлом году было создано 4 мобильные группы, которые работают на КПВВ, со специалистами юристами для того, чтобы люди, проживающие на неконтролируемых территориях, имели возможность получить юридическую правовую помощь, не заезжая на территорию Украины, а непосредственно возле линии столкновения. "Юридическая помощь была оказана почти 36 тысячам наших граждан. Практически 89 тысяч человек обратились в службу занятости. К сожалению, должен отметить, что по всем социологическим опросам, на первом месте переселенцы обычно называют проблемы жилья, на втором - проблему медицинских услуг и на третьем месте обычно идет работа", - рассказал он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.01.18, 15:24 В прошлом 2017 году граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 млн раз, проинформировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.01.18, 15:40 В прошлом году граждане Украины пересекли линию столкновения на территории Донецкой и Луганской областей около 11,5 миллионов раз.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.01.18, 15:41 Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука проинформировал, что в прошлом 2017 году граждане Украины пересекли линию столкновения…
Голос.UA Голос.UA  ·  24.01.18, 18:48 В прошлом году линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей пересекло более 11 млн граждан Украины. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам…
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