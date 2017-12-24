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Турции нет места в ЕС - канцлер Австрии

Турции нет места в ЕС - канцлер Австрии (4 новости)

«Он также отметил, что Турция пытается оказывать влияние на турецкие сообщества в Европе с целью предотвращения интеграции»

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность в том, что Турция не сможет стать членом ЕС в связи с политическим курсом руководства страны, передает УНИАН со ссылкой на Bild am Sonntag.

"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", - сказал Курц.

Он также отметил, что Турция пытается оказывать влияние на турецкие сообщества в Европе с целью предотвращения интеграции.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что полноценное членство Турции в ЕС в полной мере решит все проблемы союза.

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Позиция ЕС относительно членства Турции резко изменилась после неудавшегося госпереворота в июле 2016 года и дальнейших репрессий властей против сторонников военных, попытавшихся свергнуть президента Реджепа Эрдогана. После подавления путча Анкара не исключила возможность возобновления в стране смертной казни, что является неприемлемым для ЕС.

После задержания в Турции немецкого правозащитника Петера Штойдтнера у Анкары резко ухудшились отношения и с Берлином.

20 июля глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о смене политики Берлина на турецком направлении.

Германия пересмотрит свою экономическую политику в отношении Турции: в частности, кредиты и экономическую помощь. 

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Униан Униан  ·  24.12.17, 05:03 Он также отметил, что Турция пытается оказывать влияние на турецкие сообщества в Европе с целью предотвращения интеграции.
Телеграф Телеграф  ·  24.12.17, 05:48 Он также отметил, что Турция пытается оказывать влияние на турецкие сообщества в Европе с целью предотвращения интеграции.
Новое Время Новое Время  ·  24.12.17, 06:29 Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность в том, что Турция не сможет стать членом ЕС в связи с политическим курсом руководства страны, передает УНИАН со ссылкой на Bild am Sonntag
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