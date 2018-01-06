Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений (5 новостей) «Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений»

Министры иностранных дел Германии и Турции договорились сделать все для улучшения отношений, которые ухудшились на фоне репрессий Анкары после попытки переворота.

Обновлено в 19:04 Как передает Depo.ua , об этом сообщает Reuters. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль указал на исторические связи между странами, в частности, на роль турецких работников в восстановлении Германии после Второй мировой войны, турецкое гостеприимство в отношении немецких беженцев во…

Обновлено в 19:26 "У нас единая позиция по поводу того, что эти разногласия могут быть преодолены благодаря диалогу", - заявил глава МИД Германии.