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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 19:26
· Турция · Германия
Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений

Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений (5 новостей)

«Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений»

Министры иностранных дел Германии и Турции договорились сделать все для улучшения отношений, которые ухудшились на фоне репрессий Анкары после попытки переворота.

Обновлено в 19:04 Как передает Depo.ua , об этом сообщает Reuters. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль указал на исторические связи между странами, в частности, на роль турецких работников в восстановлении Германии после Второй мировой войны, турецкое гостеприимство в отношении немецких беженцев во…

Обновлено в 19:26 "У нас единая позиция по поводу того, что эти разногласия могут быть преодолены благодаря диалогу", - заявил глава МИД Германии.

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Европейская правда Европейская правда  ·  06.01.18, 15:38 Министры иностранных дел Германии и Турции в субботу договорились сделать все для улучшения отношений, которые ухудшились на фоне репрессий Анкары после попытки переворота.
Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 15:54 Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений.
Depo.ua Depo.ua  ·  06.01.18, 19:04 Как передает Depo.ua , об этом сообщает Reuters. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль указал на исторические связи между странами, в частности, на роль турецких работников в восстановлении…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.01.18, 19:26 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерены улучшить двусторонние отношения. Об этом заявил Габриэль на пресс-конференции после встречи с Чавушоглу, проходящей…
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