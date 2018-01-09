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Турция вызвала послов России и Ирана

Турция вызвала послов России и Ирана (4 новости)

«МИД Турции вызвал посла России в Анкаре Алексея Ерхова и посла Ирана Мухаммеда Ибрагима Тахериана Фарда в связи с атаками…»

“Послы России и Ирана были вызваны в МИД Турции, где им выразили обеспокоенность Анкары последним действиям правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в провинции Идлиб”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что диппредставителей РФ и Ирана призвали повлиять на Дамаск, который нарушает режим прекращения огня в зоне деэскалации. Эти действия правительственных войск, по словам главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, “подрывают процесс политического урегулирования” в Сирии.

Как сообщал УНН, 7 января по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб был нанесен очередной авиаудар, жертвами которого стали 24 мирных жителя, есть раненые.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 20:59 Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана, чтобы выразить протест в связи с информацией о введении войск сирийской армии на территорию, подконтрольную оппозиции в Идлибе.
Хвиля Хвиля  ·  09.01.18, 22:09 МИД Турции вызвало посла РФ Алексея Ерхова и посла Ирана Мухаммеда Ибрагима Тахериана Фарда, чтобы выразить обеспокоенность в связи с продолжающимися атаками сирийской армии в «зоне деэскалации»…
Телеграф Телеграф  ·  09.01.18, 22:16 МИД Турции вызвал посла России в Анкаре Алексея Ерхова и посла Ирана Мухаммеда Ибрагима Тахериана Фарда в связи с атаками сил режима Башара Асада на Идлиб.
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