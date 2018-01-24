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Мир
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 01:57
· Турция · Обстрел · Сирия
Турцию обстреляли ракетами из территории Сирии, есть пострадавшие (фото)

Турцию обстреляли ракетами из территории Сирии, есть пострадавшие (фото) (6 новостей)

«Ракеты отправлены с позиций Рабочей партии Курдистана в Африне»

Об этом сообщил местный губернатор, передает Depo.ua со ссылкой на Daily Sabah. "Две ракеты, выпущенные из подконтрольного YPG (Национальная армия Сирийского Курдистана - ред.) Африн в Сирии, поразили турецкий пограничный город Килис в среду. По меньшей мере один человек убит, еще 13 ранены", - говорится в сообщении. Отмечается, что одна из ракет попала в мечеть во время молитвы.

Обновлено в 01:51 "Два человека погибли и 12 пострадали в результате попадания ракеты в мечеть города Килис", - говорится в сообщении.

Обновлено в 01:57 Ракеты отправлены с позиций Рабочей партии Курдистана в Африне

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  24.01.18, 19:21 В среду, 13 января, турецкий приграничный город Килис подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии, сообщили турецкие власти.Как передает The Washington Post, одна ракета попала в мечеть, а второй снаряд…
Телеграф Телеграф  ·  24.01.18, 22:13 Один человек погиб и 13 пострадали в результате обстрела пограничного с Сирией турецкого города Килис.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.01.18, 23:55 В результате ракетного обстрела пограничного турецкого города Килис с территории Сирии погиб по меньшей мере один человек и 13 получили ранения.
Канал 112 Канал 112  ·  25.01.18, 01:51 В результате ракетного удара со стороны Сирии по мечети турецкого города Килис погибли двое человек, а еще 12 пострадали. Об этом сообщает издание Haber Turk. "Два человека погибли и 12 пострадали в результате…
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Факты Факты  ·  25.01.18, 01:57 Ракеты отправлены с позиций Рабочей партии Курдистана в Африне
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