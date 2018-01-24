Турцию обстреляли ракетами из территории Сирии, есть пострадавшие (фото) (6 новостей) «Ракеты отправлены с позиций Рабочей партии Курдистана в Африне»

Об этом сообщил местный губернатор, передает Depo.ua со ссылкой на Daily Sabah. "Две ракеты, выпущенные из подконтрольного YPG (Национальная армия Сирийского Курдистана - ред.) Африн в Сирии, поразили турецкий пограничный город Килис в среду. По меньшей мере один человек убит, еще 13 ранены", - говорится в сообщении. Отмечается, что одна из ракет попала в мечеть во время молитвы.

Обновлено в 01:51 "Два человека погибли и 12 пострадали в результате попадания ракеты в мечеть города Килис", - говорится в сообщении.

Обновлено в 01:57 Ракеты отправлены с позиций Рабочей партии Курдистана в Африне