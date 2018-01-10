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Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300 - метровую пропасть, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (12 новостей) «Инцидент произошел у подножия горы Петрос»

Служба ДСНС на Закарпатье спасла туристку из Киева,которая сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300- метровую пропасть.

Обновлено в 21:09 Инцидент произошел 9 января в 19:20 в районе горной долины Рогнеска (подножие г. Петрос). Отмечается, что29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться.

Обновлено в 22:12 На Закарпатье спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провели операцию по спасению женщины, сорвавшейся с 300-метрового обрыва