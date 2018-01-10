  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300 - метровую пропасть, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Происшествия
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 22:12
Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300 - метровую пропасть, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300 - метровую пропасть, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (12 новостей)

«Инцидент произошел у подножия горы Петрос»

Служба ДСНС на Закарпатье спасла туристку из Киева,которая сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300- метровую пропасть.

Обновлено в 21:09 Инцидент произошел 9 января в 19:20 в районе горной долины Рогнеска (подножие г. Петрос). Отмечается, что29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться.

Обновлено в 22:12 На Закарпатье спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провели операцию по спасению женщины, сорвавшейся с 300-метрового обрыва

ФОТО К НОВОСТИ: «Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300 - метровую пропасть, - ГСЧС. ФОТОрепортаж»
Фото На Закарпатье туристка сорвалась в 300-метровую пропасть
Фото В Закарпатской области туристка сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть
Фото В Карпатах спасли киевлянку, которая под вечер сорвалась со склона под Петросом
Фото В Карпатах туристка сорвалась со склона в 300-метровую пропасть
Фото Туристка из Киева в Карпатах сорвалась со склона и упала в пропасть
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  10.01.18, 18:21 Девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 18:45 В Закарпатской области спасатели оказали помощь туристке, которая сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300 - метровую пропасть.
Новое Время Новое Время  ·  10.01.18, 19:20 Сотрудники Государственной спасательной службы по чрезвычайным ситуациям спасли туристку из Киева, которая сорвалась со склона и упала в 300-метровое углубление в районе горы Петрос.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  10.01.18, 19:27 При падении девушка осталась жива, однако получила серьезные травмы
ТСН ТСН  ·  10.01.18, 19:31 Инцидент произошел у подножия горы Петрос.
ForUm ForUm  ·  10.01.18, 19:58 В Закарпатской области сотрудники ГосЧС спасли девушку, которая в горах сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что 9 января в…
Фокус Фокус  ·  10.01.18, 20:14 В горах на территории Закарпатской области спасатели спасли туристку, которая сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300- метровую пропасть. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "9 января в 19:20…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.01.18, 20:56 9 января в 19:20 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножие г. Петрос Раховского района),…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  10.01.18, 21:09 В Закарпатской области была спасена туристка из Киева, которая сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.Инцидент произошел 9 января в 19:20…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.01.18, 22:12 На Закарпатье спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провели операцию по спасению женщины, сорвавшейся с 300-метрового обрыва
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Украинка в Польше лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину

Украинка в Польше лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать…
Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300 - метровую пропасть, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Туристка из Киева в Карпатах сорвалась с обледенелого склона и…
На заправке под Сумами взорвался автомобиль: опубликовано видео

На заправке под Сумами взорвался автомобиль: опубликовано видео
В Черноморске ограбили церковь УПЦ МП

В Черноморске ограбили церковь УПЦ МП
Прогремел взрыв в здании налоговой в Черновцах: первые фото и подробности

Прогремел взрыв в здании налоговой в Черновцах: первые фото и…
Под Одессой вандалы устроили погром на кладбище

Под Одессой вандалы устроили погром на кладбище
В Черновцах кинули гранату в помещение налоговой полиции, есть пострадавшие

В Черновцах кинули гранату в помещение налоговой полиции, есть пострадавшие
На заправке в Сумской области взорвалась машина, есть пострадавшие

На заправке в Сумской области взорвалась машина, есть пострадавшие
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Молдове несмотря на протесты Додона, назначили членов правительства

В Молдове несмотря на протесты Додона, назначили членов правительства
Лукаку может подать в суд на владельца &amp;quot;Эвертона&amp;quot; за высказывания о вуду

Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" за высказывания…
Мужчина с лисой поставил на уши весь город: что произошло

Мужчина с лисой поставил на уши весь город: что произошло
Головою правління &quot;Приватбанку&quot; призначили чеського банкіра

Головою правління "Приватбанку" призначили чеського банкіра
&amp;quot;Дакар-2018&amp;quot;: результаты гонки 5-го этапа в классе грузовики

"Дакар-2018": результаты гонки 5-го этапа в классе грузовики
Украинский самолет-гигант поможет Илону Маску

Украинский самолет-гигант поможет Илону Маску
На Шри-Ланке отменили 60-летний запрет на продажу женщинам алкоголя

На Шри-Ланке отменили 60-летний запрет на продажу женщинам алкоголя
Boeing установила мировой рекорд по поставкам самолетов

Boeing установила мировой рекорд по поставкам самолетов
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.