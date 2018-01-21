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Politeka Politeka · · Обновлено в 14:27
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Туристов из Киева накрыло лавиной в Карпатах

Туристов из Киева накрыло лавиной в Карпатах (6 новостей)

«Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан Украины об опасности схода снежных лавин на Закарпатье»

Вечером 20 января в Карпатах  возле озера Несамовите семерых туристов из Киева, которых накрыла лавина, снесло вниз по склону Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации. Как стало известно, к счастью, во время схода лавины никто не пострадал. В 19:00 от руководителя группы поступила дополнительная информация, что группа не нуждается в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает следовать по маршруту к базе ... Источник: Политека.

Обновлено в 14:24 Обошлось без жертв.

Обновлено в 14:27 Как выяснилось, эта группа туристов в тот день побывала на горе Поп Иван, где спасатели рекомендовали им спуститься самым безопасным маршрутом, поскольку погодные условия были неблагоприятными для путешествий и предупредили о вероятности схода лавин. Однако туристы не прислушались к предостережению и продолжили движение по ранее выбранному маршруту.

ФОТО К НОВОСТИ: «Туристов из Киева накрыло лавиной в Карпатах»
Фото Спасатели ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Фото Чевертый уровень опасности: туристов накрыла лавина в Карпатах
Фото Киевские туристы не послушали спасателей и попали под лавину в Карпатах
Фото В Карпатах группу туристов накрыло лавиной
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.01.18, 12:25 В горах западных областей Украины 21 и 22 января в связи с погодными условиями сохраняется значительная снеголавинная опасность, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным…
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 12:34 Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан Украины об опасности схода снежных лавин на Закарпатье.
ТСН ТСН  ·  21.01.18, 14:24 Обошлось без жертв.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.01.18, 14:27 В Карпатах во время похода по Черногорскому Хребту вблизи озера Неистовое Ивано-Франковской области группа туристов попала в лавину и их снесло по склону. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС."20 января…
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