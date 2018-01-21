Туристов из Киева накрыло лавиной в Карпатах

Вечером 20 января в Карпатах возле озера Несамовите семерых туристов из Киева, которых накрыла лавина, снесло вниз по склону Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации. Как стало известно, к счастью, во время схода лавины никто не пострадал. В 19:00 от руководителя группы поступила дополнительная информация, что группа не нуждается в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает следовать по маршруту к базе ... Источник: Политека.

Обновлено в 14:24 Обошлось без жертв.

Обновлено в 14:27 Как выяснилось, эта группа туристов в тот день побывала на горе Поп Иван, где спасатели рекомендовали им спуститься самым безопасным маршрутом, поскольку погодные условия были неблагоприятными для путешествий и предупредили о вероятности схода лавин. Однако туристы не прислушались к предостережению и продолжили движение по ранее выбранному маршруту.