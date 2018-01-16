Туск: ЕС и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии агрессии России (5 новостей) «ЕС и в дальнейшем будет придерживаться курса поддержки украинского народа в противостоянии российской агрессии»

Глава Европейского совета напомнил о политическом решении продлить санкции против России . ЕС и в дальнейшем будет придерживаться курса поддержки украинского народа в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, выступая в Европарламенте и представляя выводы декабрьского саммита ЕС.

Он напомнил, что на саммите было принято политическое решение о продлении санкций против России.

"Я с гордостью отмечаю, что европейцы едины с украинским народом в противостоянии российской агрессии 3,5 года. И мы будем придерживаться этого курса", – заявил Туск.

Как сообщалось, 21 декабря Совет ЕС решила продлить секторальные экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.

ЕС продлил санкции против России на полгода

Это решение было принято после того, как на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон и кацлер Германии Ангела Меркель сообщили о состоянии выполнения Минских соглашений и констатировали, что они до сих пор не выполнены. Поэтому было принято политическое решение о продлении санкций.

В свою очередь у Путина отреагировали на решение ЕС, назвав санкции "незаконными и неправильными по сути". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, Россия все равно намерена выстраивать отношения с Европой.