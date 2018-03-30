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Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл (3 новости)

«До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось меньше трех месяцев»

В Великобритании 19 мая 2018 года состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. На церемонию придут около 800 гостей, среди которых будут родственники жениха и невесты. Также на свадьбу приглашены знаменитости, сообщает Еlle.

По данным издания, Меган Маркл пригласила свою лучшую подругу - индийскую актрису Приянку Чопру, которая возможно будет подружкой невесты, Оливию Палермо, Серену Уильямс и своих коллег по сериалу "Форс-мажоры" - Патрика Джей Адамса и Эбигейл Спенсер. 

Принц Гарри, по данным СМИ, пригласил на королевскую свадьбу Барака и Мишель Обаму, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, кронпринцессу Швеции Викторию, королевскую семью Испании, а также Дэвида и Викторию Бекхэм и австралийскую актрису Марго Робби.

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Помимо того на свадьбу приглашены легендарный Элтон Джон, британский музыкант Эд Ширан, певица Элли Голдинг и лидер группы Coldplay Крис Мартин, которые, вероятно, выступят на приеме.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл»
Фото Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
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Фото Королевская свадьба: стало известно, кого из знаменитостей пригласили принц Гарри и Меган Маркл
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Новое Время Новое Время  ·  30.03.18, 19:38 До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось меньше трех месяцев.
Телеграф Телеграф  ·  30.03.18, 22:10 Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая, на свадьбе будущей герцогини подарят фамильный герб: с девизом, щитом с ссылкой заслуги девушки и ее семьи.
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