&quot;Ты чего молчала?&quot;: Песков приравнял журналисток, которые обвинили Слуцкого в домогательствах, к жертвам Вайнштейна

Об этом он заявил в ответ на вопрос относительно скандала с домогательствами депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого к журналисткам, сообщает Depo.ua со ссылкой на Русскую службу ВВС . "Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете ... Я не знаю, наверное, девушкам виднее. Его можно считать не очень приятным мужчиной. Если он тебя держит, если он тебя добивался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?" – заявил Песков. В этом контексте Песков вспомнил о секс-скандале с Вайнштейном. "Вы знаете, мне это напоминает голливудских звезд, которые, чтобы стать звездами, сделали немало того, что не подобает понятию чести и достоинства. Но они это сделали, чтобы стать звездами. Они заработали сотни миллионов долларов, и через 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой", - добавил Песков. "Возможно, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, буду груб, но она называется проституткой", - подытожил он.